BASKET C/m – LSB Lecce si riscatta subito e supera il Matera

In Serie C maschile di basket, pronto riscatto per la Scuola di Basket Lecce, vittoriosa su Matera per 67-64.

Dopo la sconfitta incassata nel derby con Monteroni, i biancazzurri si sono riscattati contro l’avversario più forte della competizione dimostrando carattere da vendere. La squadra del presidente Sandro Laudisa ha gioito insieme al suo pubblico al termine di una gara tirata e ricca di pathos. Sono stati ben 4 i giocatori andati in doppia cifra nel big-match di domenica scorsa: Fumaneri (14), Laudisa (11), Coppola (11) e capitan Mocavero (10).

Dopo un primo quarto in cui è regnato un sostanziale equilibrio, i padroni di casa hanno preso in mano la partita negli ultimi minuti del secondo quarto andando ripetutamente a bersaglio dall’arco. Le incursioni di Coppola e le triple messe a referto Durini, Laudisa e Mocavero hanno permesso ai locali di andare alla pausa lunga sul 45-38.

Dopo l’intervallo La Scuola di Basket Lecce è rientrata sul parquet infliggendo un altro parziale agli avversari andando sul 50-40 sul tabellone luminoso del palazzetto dello sport di piazza Palio. Nel terzo quarto Matera non si scompone ricominciando ad andare a segno con Buono e Bagdonavicius (autori rispettivamente di 14 e 17 punti a fine gara), ma la difesa dei salentini è arcigna. La partita procede a ritmi elevati e alla fine del terzo periodo la CCE Lsb Lecce resta con il muso davanti di 5 lunghezze.

Nel quarto periodo sono ancora le bombe da tre di Fumaneri e Laudisa a dare una forte spallata alla partita facendo esplodere di gioia il PalaVentura. Matera prova a rimontare riducendo il gap nel punteggio, ma i leccesi tengono botta fino alla fine conquistando una vittoria di grande prestigio che trasmette l’ennesimo segnale forte al campionato. Per la CCE Lsb si tratta della sesta vittoria sulle otto gare sinora disputate confermando una grande compattezza in difesa. Gli appena 24 punti concessi negli ultimi 2 quarti alla squadra più attrezzata della competizione la dicono lunga sullo spirito di abnegazione e sull’organizzazione tattica di una squadra guidata magistralmente da coach Michelutti e dal suo staff. Una squadra unita dentro e fuori dal parquet e di di una società che lavora a 360 gradi anche in virtù dell’operato dell’Amministratore Delegato della CCE Sandro Esposito a cui tutto team porge gli auguri di buon compleanno.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

LSB LECCE-MATERA 67-64

(25-25, 45-38, 57-52, 67-64)

Cce Lsb Lecce: Fumaneri 14, Mocavero 10, Laudisa 11, Coppola 11, Prete 4, A. Durini, F. Durini 6, Capoccia, Zezza, Malagnino, Shvets’ 4, Nankinski 7. All. Michelutti

Matera: Diaz 2, Biasich 7, Buono 14, Casareale, Belgrano, Spada 3, De Laurentis, Morciano 10, De Mola 6, Bagdonavicius 17, Pizzolla, De Angelis 5. All. Conterosito

Arbitri: Maurizio Ceo di Bari (Ba) e Mario Stanzione di Molfetta (Ba).