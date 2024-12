BASKET C/m – LSB Lecce perfetta anche a Potenza: arriva la quinta vittoria consecutiva

Prosegue la marcia della Cce La Scuola di Basket Lecce ai piani alti della classifica del campionato maschile interregionale di serie C. Gli uomini guidati da coach Daniele Michelutti hanno incastonato la quinta gemma consecutiva superando Potenza per 63-80.

Un’altra vittoria conquistata lontana dalle mura amiche del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino”, che inietta ulteriori dosi di consapevolezza e fiducia nei mezzi di una compagine in salute e sempre sul pezzo. Dopo Corato, Barletta, Mesagne e Monteroni, anche Potenza è capitolata dinanzi ad un gruppo che, col passare delle settimane, diventa sempre più compatto.

Nel primo quarto i viaggianti hanno dettato legge andando sul +10 a margine di una prima frazione giocata col giusto piglio. Un approccio di grande impatto da parte della formazione salentina, che ha dato un forte segnale ai padroni di casa, i quali hanno reagito nel secondo periodo accorciando il gap di 4 lunghezze nel punteggio al giro di boa della gara. Sul +6 i biancazzurri sono rientrati sul parquet dopo la pausa lunga dando vita ad un terzo quarto che ha rasentato la perfezione. Una fluida circolazione di palla e il gioco corale dei ragazzi di Michelutti, hanno permesso al team leccese di volare a +18 alle porte del quarto periodo. Una prova di forza che ha messo in banca altri 2 punti preziosi balzando a quota 14 in classifica. Negli ultimi 10 minuti la Cce Lsb Lecce ha amministrato il cospicuo vantaggio avendo il merito di rimanere concentrata fino alla fine. Il top scorer della gara è stato Ouandie con ben 23 punti a referto. Il numero 34 del team presieduto da Sandro Laudisa ha finalizzato il grande lavoro di una squadra, che si dimostra rocciosa in difesa ed imprevedibile e creativa in fase offensiva.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

POTENZA-LSB LECCE 63-80

(16-26, 41-47, 52-70)

Potenza: Vice, Pace 7, Petronella 12, Labovic 7, Joksimovic 2, Acuna 14, Buldo 14, Casulli, Laquintana 7, Doglio, Rosa, Guglielmi. All. Putignano.

Cce Lsb Lecce: Ingrosso 6, Esposito, Renna, Cantagalli 13, Mocavero 10, Laudisa 11, Vidakovic 9, Karabets, Dosic 8, Ouandie 23, Mernica. All. Michelutti.

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 10): Assi Brindisi-NP Monteroni 88-77, Francavilla-NV Mesagne 60-79, AB Potenza-LSB Lecce 63-80, Fasano-NM Corato 70-58, F. Trani-Barletta 60-76, Molfetta-Castellaneta 86-97.

CLASSIFICA: Castellaneta 18 – Francavilla 14 – LSB Lecce, NV Mesagne 12 – Cus Foggia, Molfetta, Assi Brindisi, NP Monteroni 10 – AB Potenza, Fasano 8 – NM Corato, Barletta, F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (14-15 dic.): LSB Lecce-Assi Brindisi, NP Monteroni-Francavilla, NV Mesagne-F. Trani, NM Corato-P. Molfetta, Barletta-Fasano, Castellaneta-Cus Foggia.