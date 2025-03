BASKET C/m – Derby punto a punto, prevale il Monteroni. Altro stop per la LSB Lecce

Per la Cce La Scuola di Basket Lecce arriva il secondo stop consecutivo per mano di Monteroni. Nel derby dell’ottava giornata di ritorno del campionato maschile interregionale di serie C, i gialloblù hanno avuto la meglio sui biancazzurri guidati da coach Michelutti per 85-80. Dopo lo scivolone contro Mesagne, il team presieduto da Sandro Laudisa non è riuscito a riscattarsi sul parquet del Pala Quarta Lauretti. Una gara tirata e giocata punto a punto per larghi tratti di un confronto acceso ed equilibrato.

Sono stati ben cinque i giocatori andati in doppia cifra tra le file della Cce Lsb Lecce: Mocavero, Vidakovic, Ingrosso, Cantagalli e Ouandie, con quest’ultimo autore di 25 punti. La buona produzione offensiva non è bastata a mettere in saccoccia due punti per la compagine leccese, che dovrà attendere il prossimo impegno casalingo per provare a muovere la classifica.

Il quartetto composto da Bautista Fouce, Petrucci, Mihajlovic e Galic ha fatto la differenza insieme al sesto uomo in campo rappresentato dal tifo casalingo. Nei primi tre periodi è regnato un sostanziale equilibrio con le due squadre che si hanno risposto colpo su colpo rendendo la gara vibrante e ricca di pathos. Ma come accaduto contro Mesagne, nella quarta frazione La Scuola di Basket Lecce ha concesso il break ai padroni di casa. Nonostante il gap nel punteggio, i viaggianti sono riusciti negli scampoli di partita a portarsi a -3 da Monteroni, ma il tiro da 3 di Cantagalli a pochi secondi dalla fine è stato sputato dal ferro. Archiviato il derby, che nel girone di andata sorrise agli uomini di Michelutti, per la Cce Lsb Lecce è già tempo di tornare al lavoro. Sabato prossimo i biancazzurri osserveranno il turno di riposo in attesa del prossimo impegno casalingo contro Potenza, in programma il 22 marzo al “San Giuseppe da Copertino, con palla a due alle 18.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

Monteroni – Cce Lsb Lecce 85-80

Progressivi: (26-27, 43-42, 60-60, 85-80)

Monteroni: Petrucci 16, Manca, Di Giacomo 1, Durini 8, Bautista Fouce 16, Maksimovic 7, Ravelli 2, Mihajlovic 18, Galic 17, Guido, Martino, Marchello. All. Battistini.

Cce Lsb Lecce: Mocavero 16, Ouandie 25, Dosic 2, Vidakovic 10, F. Laudisa 3, Renna 2, Capoccia, Ingrosso 10, Cantagalli 12, Murrone, Karabets. All. Michelutti. Arbitri: Giovanni Semeraro di Corato (Ba) e Vito Franco di Bitretto (Ba)-

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 8 rit.): Cus Foggia-Fasano 102-72, NP Monteroni-LSB Lecce 85-80, NV Mesagne-AB Potenza 68-46, NM Corato-Francavilla 56-49, V. Castellaneta-F. trani 83-69, Barletta-Assi Brindisi 67-81.

CLASSIFICA: Castellaneta 30 – NV Mesagne, LSB Lecce 28 – Molfetta 26 – Cus Foggia, NP Monteroni 22 – Assi Brindisi, Fasano 20 – AB Potenza, Francavilla 18 – NM Corato 12 – Barletta 6 – F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (15-16.03): Assi Brindisi-NV Mesagne, AB Potenza-NP Monteroni, Francavilla-Barletta, Fasano-Castellaneta, F. Trani-NM Corato, Molfetta-Cus Foggia.