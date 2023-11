BASKET C/m – LSB Lecce, da Francavilla Fontana arriva la prima sconfitta stagionale

Primo stop stagionale per la CCE La Scuola di Basket Lecce. La squadra guidata da coach Michelutti ha perso sul parquet di Francavilla Fontana per 80-69, in occasione della sesta giornata del campionato regionale maschile di serie C Unica.

Una sconfitta che ha interrotto la striscia positiva di quattro successi, che avevano proiettato i biancazzurri in vetta alla classifica insieme al Matera. Michelutti ha dovuto rinunciare al talento di Fumaneri a causa di un problema muscolare, ma nonostante l’assenza dell’Italia-argentino, i salentini hanno tenuto bene il campo per la maggior parte della gara con un Angelo Prete da 23 punti. Anche capitan Mocavero è andato in doppia cifra a referto, ma non è bastato a portare a casa quella che sarebbe stata la quinta vittoria in altrettante gare. Per Francavilla si è rivelata determinante la prova di Fabrizio De Ninno, autore di 22 punti.

Nel primo quarto regna un sostanziale equilibrio. Le penetrazioni di Coppola e le realizzazione da tre e dalla lunetta di Prete e Laudisa consentono ai viaggianti di chiudere il primo periodo sul 20-19 per i locali. Nel secondo quarto i padroni di casa prendono il largo andando ripetutamente a bersaglio da tre. Sono ben 11 le truppe mese a bersaglio da Francavilla Fontana nei primi due quarti, che arrivano alla pausa lunga con 9 punti di vantaggio.

Nella ripresa la reazione della Lsb è furente. Due triple di Mocavero e Prete ed un canestro di Laudisa costringono Francavilla al time out sul 44-43. I locali reagiscono subito con le bombe da tre di Kanturek, ma i viaggianti controbattono nel pitturato con Mocavero e Prete. La gara è tirata e i biancazzurri colmano il gap bel punteggio sino al 57 pari.

Nel quarto periodo però La Scuola di Basket spreca molto, mentre i locali mettono a referto punti importanti che consentono loro di portare a casa la vittoria. Francavilla ha avuto il merito di viaggiare ad una media del 65% dal campo mettendo a segno ben 18 triple sugli 80 punti totali realizzati.La CCE Lsb non perdeva una gara ufficiale dal 2 aprile scorso, ancora una volta, contro il Francavilla Fontana.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

FRANCAVILLA FONTANA-LSB LECCE 80-69

(20-19/44-35/57-57/80-69)

FRANCAVILLA FONTANA: Dudik 3, Madaro, Pesare, De Ninno 22, Kanturek 13, Manigrasso, Leo 8, Digiacomo 13, Suraci 10, Palazzo, Urso 11, Eletto.

LSB LECCE: Prete 23, Federico Durini 6, A. Durini, Mocavero 11, Capoccia, Zezza, Malagnino, Laudisa 9, Coppola 10, Shvets 4, Nankinski 6.