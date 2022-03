BASKET A2/m – Nardò, lo sprint finale non basta: sconfitta anche a Chiusi

Non basta, alla Next Nardò, un sprint nell’ultimo quarto di gara per uscire indenne dal Pala Pania di Chiusi. I toscani si aggiudicano la vittoria per 83-79 ma va dato merito alla squadra di coach Gandini per aver tenuto testa al più quotato avversario almeno per metà partita.

A metà gara, Chiusi gira in vantaggio di 3 ma è nel terzo quarto che preme sull’acceleratore, portandosi avanti anche di 16 al 29′. Nardò recupera nell’ultima fetta di gara anche sino a -2, con una tripla di Amato a 30 secondi dalla fine, ma lo stesso Amato poi sbaglia due liberi sul 79-76, cosa che non fa Wilson che spinge i suoi al +5. Ancora Amato da tre punti riporta il Nardò a -2 a sette secondi dalla fine ma i due liberi di Musso, poi, mandano in archivio l’incontro.

Si ritornerà in campo il 16 marzo per il recupero contro Cento.

—

IL TABELLINO

UMANA CHIUSI-NEXT NARDÒ 83-79

(15-15, 28-25, 24-13, 16-26)

Umana Chiusi: Jeremiah Wilson 33 (8/13, 3/9), Lester Medford 15 (4/7, 2/5), Lorenzo Raffaelli 12 (1/5, 3/6), Bernardo Musso 7 (1/5, 1/6), Andrea Ancellotti 6 (3/7, 0/1), Luca Pollone 6 (0/1, 2/6), Martino Criconia 3 (0/1, 1/2), Francesco Fratto 1 (0/0, 0/1), Leonardo Biancotto 0 (0/0, 0/0), Luca Possamai 0 (0/0, 0/0), Marco Braccagni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 23 – Rimbalzi: 46 17 + 29 (Jeremiah Wilson 12) – Assist: 21 (Bernardo Musso 5)

Next Nardò: Andrea Amato 24 (3/3, 6/11), Mitchell Poletti 16 (6/13, 0/2), Jazzmarr Ferguson 13 (2/4, 3/7), Jonas Bergstedt 12 (5/14, 0/2), Ennio Leonzio 8 (1/1, 1/1), Mihajlo Jerkovic 4 (2/3, 0/0), Andrea La torre 2 (0/1, 0/1), Matteo Fallucca 0 (0/0, 0/3), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Nicolò Luigi Marzano 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Mitchell Poletti, Jonas Bergstedt, Ennio Leonzio 8) – Assist: 12 (Jazzmarr Ferguson 5)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 22): Ferrara-Eurobasket Roma 100-84, Fabriano-Scafati 82-83, Latina-Forlì 96-87, Stella Azzurra Roma-Verona 65-68, San Severo-Ravenna 96-68, Chiusi-Nardò 83-79, Chieti-Cento 64-79.

CLASSIFICA: Scafati 34 – Verona 31 – Ravenna 30 – Chiusi 26 – Ferrara 24 – Cento 24 – San Severo 22 – Eurobasket Roma 18 – Forlì 16 – Chieti 16 – Latina 14 – Nardò 14 – Stella A. Roma 10 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (16 mar. – recupero giornata 15): Latina-Ravenna, San Severo-Chiusi, Chieti-Verona, Cento-Nardò, Ferrara-S.A. Roma, Fabriano-Forlì, Eurobasket Roma-Scafati.