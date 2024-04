BASKET A2/m – Nardò, il calendario della Poule salvezza. Previsti mini abbonamenti

L’HDL Basket Nardò si prepara alla missione Poule salvezza, un girone a sei squadre all’italiana nel dal quale solo le prime due otterranno il pass per la permanenza in A2. Si riparte dai punti che tutte le compagini hanno messo da parte sinora dopo la fase ad orologio. Quindi: Cento 30, Nardò 26, Chiusi 22, Luiss Roma 18, Agrigento 16, Latina 14. Al Toro, pertanto, basterà difendere il secondo posto per centrare l’obiettivo.

Si parte domenica 5 maggio con la sfida casalinga contro Agrigento; l‘8 maggio, poi, trasferta contro la Luiss Roma; il 12, gara casalinga contro Latina; mercoledì 15, trasferta a Chiusi per chiudere l’andata il 19 maggio in casa contro Cento. Si ripartirà, poi, il 26 maggio per Agrigento-Nardò; a seguire, il 29 maggio, Nardò-Luiss Roma; domenica 2 giugno Latina-Nardò; mercoledì 5 giugno, Nardò-Chiusi e domenica 9 giugno Cento-Nardò. I salentini, in casa, giocheranno sempre alle 20.30, tranne che nella sfida contro Latina.

Il club, nel frattempo, chiama a raccolta i tifosi: invariato il costo dei biglietti (15 euro in tribuna A, ridotto under 16 o iscritto Unisalento 7 euro, 12 euro in tribuna B, ridotto 6 euro, 10 euro per la gradinata, ridotto 5 euro). Da martedì sono in vendita anche i mini-abbonamenti per questa fase: per la tribuna A, costo 55 euro (27 ridotto); per la tribuna B 45 euro (22 ridotto); per la gradinata 40 euro (20 euro). Prezzi vantaggiosi per chi aveva un abbonamento per la tribuna A in campionato: 40 euro (20 euro ridotto); per la tribuna B 35 euro (17 ridotto); per la gradinata 30 euro (15 euro ridotto), con diritto di conservazione del posto.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto online sulla piattaforma VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/Ticket/promo-gironcino-hdl-nardo-basket/234401, presso Tabaccheria Tondo in via Bonfante n. 33, Tabaccheria Romano in via Raho n. 9 e in tutti gli altri punti vendita autorizzati, oppure presso la sede del Nardò Basket in via Volta n. 5 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13). Il numero telefonico di riferimento è il 389 2459456. I “vecchi” abbonati possono rinnovare soltanto recandosi nella sede di via Volta oppure al botteghino del Pala San Giuseppe sino alle 19:30 del 5 maggio, nell’immediata vigilia della partita con Agrigento (conservando la prelazione su posto e costi).