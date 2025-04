BASKET A2/m – Nardò, colpaccio a Rimini. C’è Cremona nel playout, Mecacci: “Non avere paura”

Colpo grosso dell’HDL Basket Nardò che, nell’ultima di regular season, espugna il PalaFlaminio battendo 86-84 la RivieraBanca Rimini e arriva carica di fiducia ai playout. Una prova di carattere e nervi saldi per la squadra di coach Mecacci, capace di ribaltare una serata iniziata male.

Il primo quarto è un incubo (27-17), con Rimini padrona del ritmo e del pitturato. Ma il Toro non molla: la reazione arriva nella seconda metà di gara, guidata da uno straordinario Smith (24 punti), autore anche del canestro decisivo a 9 secondi dalla fine. La partita si accende nel terzo quarto, quando Nardò trova energie nuove, sorpassa (64-65) e comincia a credere nella rimonta. Nell’ultimo periodo, la difesa granata si compatta, mentre l’attacco gira con più fluidità. Robinson prova a riacciuffarla, ma sbaglia la tripla finale. La vittoria, tuttavia, non cambia la posizione in classifica: Vigevano espugna Cantù, così l’avversario dei salentini ai playout sarà Cremona. Intanto Cento batte Forlì e si salva. La griglia si completa con Livorno-Vigevano. Nardò arriva ai playout da quarta, ma con un’iniezione di fiducia che può pesare.

Così coach Matteo Mecacci nel post-gara: “Prendiamo un attimo di fiducia e di energia da queste ultime due vittorie consecutive per andare a giocare un playout molto tosto contro un avversario come b. Adesso dobbiamo solo pensare a fare quella che sarebbe una vera e propria impresa, perché partiamo dall’ultimo posto disponibile per salvarsi. Sicuramente la vittoria è un segnale positivo. Vediamo che succede, perché come sapete i playout sono sempre una lotteria abbastanza strana. Conta non avere paura, perché quando si gioca i play-off è tutto bello, quando si gioca i playout è tutto brutto”.