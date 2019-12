BASKET B/f – Prova gagliarda ma zero punti, l’Ad Maiora Taranto cade a Battipaglia

Prova gagliarda ma infruttuosa quella dell’Ad Maiora Basket Taranto in casa di Battipaglia, nella nona giornata d’andata del torneo femminile di Serie B. Le ragazze di coach Fabio Palagiano si sono dovute arrendere per 63-57 alle più esperte e quotate campane.

Diverse i problemi di formazione per il roster tarantino, tra le quali le defezioni del play Giorgino e della lunga Palmisano.

L’inizio della gara, dopo un paio di minuti di studio, si sbloccava con un paio di conclusioni dalla media distanza di Cremona (una under della formazione campana militante in A/1), a cui replicavano le ioniche con le incursioni di Tolardo, Boccadamo e Lacitignola. La difesa a zona ed un marcamento con raddoppio sulle portatrici di palla, premiava le rossoblu, che nonostante alcune incursioni fallite di un niente, allungavano fino al + 9 di fine quarto (19 a 10).

Alla ripresa del gioco, nel secondo periodo, le locali, innestavano una marcia superiore, con un’attenta difesa che faceva, progressivamente, recuperare lo svantaggio subito con tre conclusioni di Mattera, poi, Tolardo (14 punti nel suo scorer) e Boccadamo (11 punti al suo attivo) mantenevano un minimo vantaggio per la Lowengrube e si andava, all’intervallo lungo con il vantaggio ospite di soli due punti (29 a 27).

Nel terzo quarto, i falli personali, e soprattutto le rotazioni limitate, dispendiosi in energie fisiche e mentali, creavano una leggera flessione grazie alle triple di Scarpato (quattro e 14 punti complessivi, nella serata magica), e la chirurgica Sasso (11), autrice del gap che lanciava, le locali, al + 5 (47 a 42), alla vigilia dell’ultimo mini intervallo.

Nell’ultimo quarto, battaglia punto a punto tra campane e ionche, con Lacitignola (miglior marcatrice di serata con i suoi 23 punti), a tenere botta alla Scarpato, Cremona (13 punti) Sasso e alla serba Opacic (11), fino ad un minuto e 42 secondi, quando sul 59 a 55, per le locali, la Lowengrube aveva una ghiotta occasione per riaprire l’incontro, fallita dall’attacco ionico per un’inezia, quindi sull’immediato ribaltamento, una manciata di secondi di gioco confuso tra le due parti fino ad alcuni falli, commessi dalle rossoblu, per bloccare il cronometro e cercare di recuperare la palla in modo da ribaltare il gioco in area locale. I due liberi di Sasso (realizzati, che fissavano il punteggio sul 61 a 55), quindi la conclusione felice dalla media di Lacitignola (57 a 61), e il disperato tentativo con i falli, ormai in bonus, portavano la Sasso a chiudere l’incontro, grazie ai suoi chirurgici liberi, sul 63 a 57, e far vincere il match alla Battipagliese.

Il prossimo match delle tarantine è in calendario per domenica 14 a Capri, per la prima giornata di ritorno in casa della capolista Olimpia, incontro difficile e anche proibitivo, almeno sulla carta, ma con il recupero di Palmisano e la solita voglia di dare il massimo, le ragazze di Palagiano cercheranno di non sfigurare di fronte ad un’altra delle big di questo impegnativo campionato di serie B.

Polisportiva Battipagliese – Lowengrube Ad Maiora Basket Taranto 63 – 57 ( 10 – 19, 27 – 29, 47 – 42)

Pol. Battipagliese: Cremona 13, Scarpato 14, Montani 8, Sasso 11, Chiapperino, Opacic 11, Mazza n.e., Mattera 6, Coppola n.e., Santoni n.e., Chiovato (All. Federica Di Pace).

Lowengrube: F. De Mitri n.e., A. De Mitri, Caminiti, Donzelli n.e., Lacitignola 23, Ciminelli 9, Tolardo 14, Boccadamo 11, Cimmino n.e., Capriulo (Al. Fabio Palagiano).

Arbitri: Mirko Sabatino di Salerno e Davide Picardo di Baronissi (Salerno)

