BASKET A2/m – Nardò, contro la corazzata Ravenna l’orgoglio non basta. Risultati e classifica

Poco da fare per la Next Nardò contro la corazzata Ravenna che s’impone, al Pala San Giuseppe di Copertino, per 64-82.

Il primo quarto “vola” sul filo dell’equilibrio con le due squadre che si alternano in avanti, nonostante percentuali al tiro piuttosto basse. Il quarto si chiude con una tripla di Ferguson che fissa il risultato sul 24-18 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto la “musica” sembra essere la stessa, fino a quando non giunge un parziale di 13-0 a favore degli ospiti. Nel finale di periodo il Toro prova a reagire con due canestri di Poletti, ma il primo tempo finisce 34-48.

Al rientro dall’intervallo Ravenna sembra essere in grado di gestire bene la distanza ma il Nardò, trascinato da Amato, trova un 11-4 che porta i padroni di casa a -9 con la penultima frazione che finisce 54-63.

Nell’ultimo quarto la Pallacanestro Next Nardò, spinta dal calore dl pubblico neretino, cerca di recuperare lo svantaggio, fino ad avere la possibilità di andare addirittura a -5. Purtroppo, però, Jerkovic non trova il canestro e Ravenna punisce i neritini con una tripla in contropiede che chiude di fatto il match. I granata staccano la spina, subendo 17 punti negli ultimi 4 minuti. La partita si chiude con il punteggio di 82-64 in favore degli ospiti.

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-ORASIRAVENNA 64-82

(24-18, 10-30, 20-15, 10-19)

Next Nardò: Mitchell Poletti 21 (6/10, 1/6), Andrea Amato 16 (4/5, 2/7), Jazzmarr Ferguson 9 (2/7, 1/5), Mihajlo Jerkovic 5 (1/4, 1/1), Ennio Leonzio 5 (2/2, 0/2), Quintrell Thomas 4 (1/6, 0/0), Matteo Fallucca 4 (2/3, 0/4), Andrea La torre 0 (0/0, 0/1), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 24 6 + 18 (Ennio Leonzio 5) – Assist: 10 (Jazzmarr Ferguson 5)

OraSì Ravenna: Austin Tilghman 22 (7/9, 2/4), Lewis Sullivan 19 (8/12, 1/4), Daniele Cinciarini 15 (0/2, 4/7), Alessandro Simioni 6 (3/5, 0/2), Tommaso Oxilia 6 (3/5, 0/2), Andrea Arnaldo 5 (1/2, 1/3), Nicola Berdini 4 (1/3, 0/2), Giulio Gazzotti 3 (1/3, 0/1), Giulio Martini 2 (1/1, 0/0), Francesco Ciadini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 47 14 + 33 (Lewis Sullivan 14) – Assist: 17 (Austin Tilghman 4)

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 17): Fabriano-Eurobasket Roma 95-86, Nardò-Ravenna 64-82, Chiusi-Chieti 82-78, Ferrara-Scafati 83-81, Forlì-Verona 65-73, Stella Azzurra Roma-San Severo 83-85, Latina-Cento 74-76.

CLASSIFICA: Scafati 22 – Ravenna 22 – Verona 19 – Chiusi 18 – San Severo 18 – Ferrara 16 – Cento 14 – Eurobasket Roma 14 – Forlì 12 – Latina 12 – Chieti 12 – Nardò 10 – Stella A. Roma 6 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (6 feb. – giornata 18): Eurobasket Roma-Latina, Fabriano-Chiusi, San Severo-Ferrara, Cento-Forlì, Scafati-Stella A. Roma, Verona-Ravenna, Chieti-Nardò.

(fonte: US Nardò Basket)