BASKET A2/m – HDL Nardò, che impresa! Sotto di 23, rimonta e vince contro Cividale

Impresa stratosferica per l’HDL Nardò Basket: contro la forte Cividale del Friuli, i granata che portano a casa un match che sembrava già perso a metà gara imponendosi nel primo extra-time. Dopo cinque ko di fila, il Toro ritorna a sorridere.

1° QUARTO – Nel primo quarto la guida è ospite, con Cividale che affronta a muso duro un Toro privo ancora di Ceron (convocato ma non utilizzabile) e con Stojanovic e Borra a mezzo servizio. HDL sempre sotto nei primi 10 minuti di gioco, con qualche fiammata di Smith che tiene a galla la partita. 16-23 il primo parziale.

2° QUARTO – Nella seconda frazione Cividale tocca anche il +17, così come a fine quarto. Un ottimo gioco corale che annichilisce le linee difensive dei padroni di casa. All’intervallo lungo si va sul 31-48 con un pesante vantaggio accumulato da una brillante Gesteco.

3° QUARTO – Smith inizia a far la voce grossa, Baldasso lo segue e cerca di tirare su i granata. A tre minuti dalla fine del terzo quarto, ospiti avanti di 23. Cassese e Battistini, gestiti alla perfezione da Rota non temono le offensive granata e tengono botta mantenendo il pesantissimo +18 di vantaggio a fine terzo quarto. Un roboante 46-64 è il vantaggio ospite a fine terza frazione in un gelido Pala “San Giuseppe” che si appresta ad assistere ad una sconfitta casalinga.

4° QUARTO – Accade l’impossibile: Smith viene espulso, Cividale sembra aver perso le staffe ed il filo del gomitolo. Nardò, sospinto dai tifosi granata, cerca di compiere il miracolo sportivo. Ciò accade, 30-12 di parziale e tempi supplementari sotto i colpi di Poletti, Stojanovic, Baldasso e compagni.

OVERTIME – In questi casi vince sempre chi è più freddo e lucido. I padroni di casa, grazie alla positività accumulata nel finale di quarta frazione, vengono ancora una volta trascinati dalla coppia Stojanovic-Baldasso che colpo su colpo chiude il match sul 91-86. Solo una standing ovation per questa mezza impresa sportiva compiuta dalla HDL Nardò.

—

IL TABELLINO

HDL Nardò – UEB Gesteco Cividale 91-86

(16-23, 15-25, 15-16, 30-12, 15-10)

HDL Nardò: Vojislav Stojanovic 27 (7/14, 3/8), Mitchell Poletti 25 (4/7, 2/6), Russ Smith 22 (4/8, 3/11), Lorenzo Baldasso 8 (0/3, 2/5), Andrea La torre 5 (1/1, 1/3), Andrea Donda 2 (1/3, 0/1), Jacopo Borra 2 (1/1, 0/0), Alessandro Spedicato 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 33 – Rimbalzi: 44 16 + 28 (Vojislav Stojanovic 11) – Assist: 11 (Russ Smith 4)

UEB Gesteco Cividale: Eugenio Rota 29 (2/5, 6/15), Gabriele Miani 14 (7/8, 0/3), Leonardo Battistini 14 (6/8, 0/0), Dalton Pepper 10 (3/7, 1/7), Alessandro Cassese7 (2/3, 1/6), Giacomo Dell’ agnello 6 (2/8, 0/0), Aristide Mouaha 6 (2/4, 0/3), Aleksa Nikolic 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Eugenio Rota, Leonardo Battistini, Dalton Pepper, Aristide Mouaha 6) – Assist: 12 (Giacomo Dell’ agnello 5)

(US HDL Basket Nardò)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 20): Udine-Mantova 73-65, San Severo-Pistoia 56-85, Chiusi-Chieti 59-73, Nardò-Cividale 91-86 dts, Forlì-Ferrara 97-89, Cento-Ravenna 80-56, Rimini-F. Bologna 81-83.

CLASSIFICA: Forlì, Cento, Pistoia 32 – Udine 26 – Cividale, F. Bologna 22 – Rimini, Nardò 18 – Ferrara 16 – Chiusi, Mantova 14 – Ravenna, San Severo 12 – Chieti 10.

PROSSIMO TURNO (11-12 feb.): Cividale-Forlì, Nardò-Cento (11/02 h 20.45), Ravenna-Chiusi, Mantova-Rimini, Pistoia-Udine, Ferrara-San Severo, Chieti-F. Bologna.