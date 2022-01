PODISTICA – Torre San Giovanni si prepara a ospitare la 18ª edizione del “Cross del Salento”

Conto alla rovescia per l’edizione 2022 del “Cross del Salento”, evento organizzato dall’Atletica Capo di Leuca, guidata dalla presidentessa Eleonora D’Amore e in programma a Torre San Giovanni per domenica prossima, 16 gennaio. L’evento sarà la prima prova del circuito “Cross in Puglia” e si svolgerà nella marina di Ugento su un tracciato misto caratterizzato da terra argillosa e manto erboso, nell’ambito di una corsa campestre di caratura nazionale riservata a Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master.

La 18esima edizione di “Cross del Salento” avrà come quartier generale la struttura del ristorante “Morfeo” di Torre San Giovanni, è organizzata da Gianluca Scarcia, patrocinata dal Comune di Ugento sotto l’egida della Fidal Puglia. Saranno presenti il presidente Giacomo Leone, Ottavio Andriani (fiduciario tecnico regionale) e Maurizio Leone (responsabile del mezzofondo pugliese).

Il tutto si svolgerà nel rigoroso rispetto della normativa anti-Covid. Dopo il raduno della giuria e dei partecipanti, previsto per le ore 8, la gara partirà alle 9 e si chiuderà con le premiazioni fissate alle ore 12.30. Si correrà su un percorso che andrà dai 2,08 agli 8,08 km. Sono previste dieci partenze suddivise per categorie. L’anno scorso, vinse Alberto Vender, tesserato per la Valchiese.

(foto: l’arrivo allo sprint dell’edizione 2021, con la vittoria di Vender su Nije)