PODISTICA – Salento Tour, il punto delle classifiche dopo la sesta prova

Giro di boa per il circuito podistico Salento Tour che, domenica scorsa, ha spuntato la sesta delle dieci tappe con la Corri San Pietro in Lama, vinta da Paolo Lombardo (SM, Avis Sport Novoli) col tempo di 33’10”, davanti a Luca Quarta (SM40, Pod. Magliese, 33’19”) e a Biagio Riso (SM35, Pod. Magliese, 34’01”); tra le donne, vince Stefania Scatigna (SF40, Salento is Running) col tempo di 38’58”, davanti a Pamela Greco (SF45, Saracenatletica, 41’56”) e Daniela Pignatelli (SF35, Ostuni Runners, 43’15”).

Dopo sei prove, la classifica assoluta è guidata da Luca Quarta (SM40, Pod. Magliese) e Mauro Antonio Negro (SM55, G. Pod. Duemila Ruffano) con 300 punti; a seguire: Maurizio Agrosì (SM50, Pod. Magliese), 295; Diego Friolo (SM50, Action Running Monteroni), 291; Oreste Gabriele Fiorentino (SM45, Cursores), 290.

Tra le donne, la leader provvisoria è Pamela Greco (SF45, Saracenatletica) con 125 punti; a seguire: Sabina Mancuso (SF50, Amatori Corigliano), 121; Maria Sabrina Corciulo (SF45, Saracenatletica) 108; Lucia Domenica Micocci (SF50, Pol. BPP) 107, Ilaria Giannachi (JF, Amatori Corigliano), 107.

La classifica delle società è guidata dalla Podistica Magliese con 6.490 punti; a seguire: Saracenatletica 5.098; Nuova Atletica Copertino, 4.355; Action Running Monteroni, 4.341; Tre Casali, 4.221; e poi, in ordine discendente di punti: Avis Sport Novoli, Amatori Corigliano, Club Correre Galatina, Atl. Salento Aradeo, Puc Salento, Duemila Ruffano, La Mandra Calimera, Atl. Messapica, Gpdm Lecce, A13 Alba Taurisano, Abacus Villa Baldassarri, Cursores, Atletica Taviano 97 Onlus, Podisti Campi, Podistica Copertino, Atl. Surbo, Atl. Capo di Leuca, Podistica Parabita, Grecìa Salentina, Pod. Salicese, Pol. BPP, Amatori Castrignano de’ Greci, Salento is Running, Podistica Monteroni, Sportleader Correre è Vita, Asd Nest, Podistica Tuglie, Atl. Leverano, Cavalli di Razza, Otranto 800, Gallipoli Runners, Salento Free Runners, Atl. Gallipoli, Trepuzzi Running, Pod. Soletum, Sportivamente Maglie, Galatletica Dream Team, Top Runners Lecce, Salento in Corsa Veglie.