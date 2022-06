PODISTICA – Lecce in fermento per la Corsa Sotto le Stelle. Il calendario 2022 di Salento Tour, Salento Gold e Dolichos

Lecce si prepara ad accogliere le centinaia di podisti che, questa sera, saranno protagonisti della sesta edizione della Corri a Lecce Sotto le Stelle, I Memorial Davide Monaco, organizzata dalla Gpdm Lecce, col patrocinio del Comune di Lecce, del Coni e della Fidal Lecce, in programma dalle 19 alle 23 per le strade del centro storico cittadino, sulla distanza di 6,3 km (partenza in piazzetta Arco di Trionfo – Porta Napoli).

Il circuito Salento Tour, quest’anno composto da 14 tappe, ha già consumato gli appuntamenti di Santa Caterina di Nardò (10 aprile, Neretum Run – Trofeo del Mare, organizzazione N. Atletica Copertino), Calimera (25 aprile, VIII 10 Km dei Boschi – Memorial Marcello e Osvaldo Longo, organizzazione Asd La Mandra), Trepuzzi (22 maggio, Corriamo sul Sentiero della Salute, organizzazione Trepuzzi Running), Corigliano d’Otranto (29 maggio, 21esima Corri a Corigliano, organizzazione Amatori Corigliano); la quinta tappa è prevista per domenica prossima, 19 giugno, ad Aradeo, con la Straradeo organizzata dalla Salento Aradeo.

Dopo Aradeo, queste sono le successive tappe del Salento Tour: 10 luglio, Scalata delle Veneri a Parabita (Podistica Parabita); 17 luglio, Cronosalento a Collepasso (Saracenatletica); 24 luglio, Soleto in Corsa a Soleto (Campionati di Società, Podistica Soletum); 21 agosto, 12esima Correre Galatina a Galatina; 4 settembre, Stracittadina Magliese a Maglie (Podistica Magliese); 18 settembre, 11esima Corrituglie a Tuglie (Podistica Tuglie); 2 ottobre, Strarnesano ad Arnesano (Action Runnign Monteroni); 9 ottobre, VII Trofeo dei Messapi a Cavallino (Asd Tre Casali); 23 ottobre, 36esima Stracittadina Novolese a Novoli (Avis Novoli); 13 novembre, XI Trofeo Podistica Unione dei Comuni a Melissano (Puc Salento).

SALENTO GOLD – Le 11 tappe: già corse, l’8 maggio, 30° Passo di Serena a Galugnano (Amatori Corigliano); 2 giugno, Corri San Pietro in Lama a San Pietro in Lama (Action Running Monteroni); 5 giugno, 2ª Corsa nella Terra dei Messapi a Muro Leccese (Atletica Messapica); il calendario restante: 26 giugno a Martano, Stracittadina Martanese (Atletica Capo di Leuca); 14 luglio a Copertino, Stracittadina Copertinese (Asd The Prison); 28 luglio a Spongano, 4ª Corrispongano (Cavalli di Razza); 31 luglio a Tuglie, Montegrappa Night Run (Podistica Tuglie); 6 agosto a Neviano, Marcialonga Nevianese (Saracenatletica); 11 agosto a San Cassiano, 3ª Corsa della Cuccuascia (Tre Casali); 6 novembre a Castrignano de’ Greci (Amatori Castrignano); 27 novembre a Gallipoli, III Stracittadina dello Jonio (Asd Atletica Gallipoli).

CIRCUITO DOLICHOS – Già corsa, il 5 giugno, II Corsa nella Terra dei Messapi a Muro Leccese (Atletica Messapica); le altre tappe: 3 luglio a Ugento, Corri con Don Tonino (Atletica Capo di Leuca); 24 luglio a Soleto, Soleto in Corsa (Podistica Soletum); 11 agosto a San Cassiano, III Corsa della Cuccuascia (Tre Casali); 28 agosto a Campi Salentina, IV Corri e Cammina (Asd Podistica Campi); 4 settembre a Maglie, Stracittadina Magliese (Podistica Magliese); 11 settembre a Cursi, Stracursi (Asd Cursores); 6 novembre a Castrignano de’ Greci (Amatori Castrignano); 20 novembre a Copertino, Corsa Copertinese (The Prison); 4 dicembre a Monteroni, Monterunning (Podistica Monteroni).