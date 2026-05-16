LECCE – La Primavera chiude in bellezza: 2-0 alla Fiorentina nel segno del capocannoniere Esteban

Il Lecce Primavera saluta la sua straordinaria stagione con un sorriso e tre punti d’oro, superando per 2-0 la Fiorentina sul prato del Deghi Center di San Pietro in Lama. A griffare l’ultimo successo dell’anno è stato, e non poteva essere altrimenti, il solito Paco Esteban. Il centravanti principe della formazione guidata da Simone Schipa si è preso l’intera scena firmando una doppietta micidiale (una rete al 3′ e il raddoppio al 63′) che non solo ha steso i viola, ma lo ha incoronato ufficialmente capocannoniere assoluto del campionato Primavera.

Il bomber spagnolo chiude la sua favolosa annata toccando quota 21 reti complessive (di cui sei realizzate dal dischetto), staccando sul fotofinish la concorrenza del parmense Daniel Mikolajewski, fermatosi a 20, e dell’atalantino Nicolò Baldi, terzo a quota 18. I numeri raccontano l’impatto devastante del classe 2006 nel torneo: in ben 26 delle 38 partite disputate, Esteban ha timbrato il cartellino, dimostrando una continuità realizzativa impressionante e risultando quasi sempre l’arma letale dei giallorossi.

Un vero e proprio capolavoro di scouting quello firmato dal club salentino, che lo aveva prelevato nell’ultimo giorno del mercato estivo dello scorso anno dalle giovanili del Betis Siviglia. Dopo i primissimi giorni spesi per ambientarsi nei nuovi schemi, il centravanti iberico ci ha messo pochissimo a prendersi le chiavi dell’attacco: l’esordio alla quarta giornata contro il Monza fu bagnato subito da una doppietta, l’inizio perfetto di una cavalcata trionfale che oggi lo consacra come uno dei profili più interessanti e futuribili dell’intero panorama giovanile italiano.

In campionato il Lecce chiude con un onorevole nono posto finale con 54 punti, più che sufficienti per brindare alla salvezza con qualche giornata d’anticipo, pochini per puntare ai playoff di fine campionato ma migliorando decisamente lo score della scorsa stagione, quando chiusero 12esimi con 50 punti. I lupetti, dunque, il loro record lo hanno raggiunto. Ora tocca ai loro fratellini maggiori.