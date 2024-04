in foto: Baschirotto in Lecce-Sassuolo (feb. '23)copyright: Coribello/SalentoSport

Lecce, a Sassuolo per tenersi stretta la serie A

La vittoria nello scontro diretto casalingo contro l’Empoli ha dato una carica pazzesca al Lecce. La squadra ora guidata da Luca Gotti, nelle quattro gare sotto la gestione del tecnico di Adria, ha conquistato ben sette punti, dimostrando di aver messo nel dimenticatoio il brutto episodio che ha visto protagonista l’ex tecnico Roberto D’Aversa.

Un buon periodo per i salentini che hanno staccato la zona rossa con un corpulento +5 sul Frosinone, occupante la terz’ultima piazza della classifica. Un vantaggio che ora deve essere difeso in vista di un altro, fondamentale scontro diretto. In arrivo infatti c’è Sassuolo-Lecce, lunch match di domenica 21 aprile, gara considerata piuttosto equilibrata nelle scommesse serie A: il successo emiliano è a 2.28 mentre il 2 è a 3.05, di poco inferiore ad un segno X valutato ora a 3.40.

Il prossimo avversario vive una situazione difficilissima, occupando la penultima posizione, e si giocherà praticamente tutto contro i giallorossi. Il 3-3 conquistato contro il Milan ha caricato i neroverdi, anche se ha evidenziato le consuete lacune dei Ballardini-boys, sempre particolarmente fragili nella fase difensiva così come evidenziato dai 62 gol presi finora.

Trasferta da prendere con le molle, la cui importanza è capitale per i giallorossi, che viaggiano per la terza volta nella loro storia in casa del Sassuolo, dove non hanno mai vinto. In serie A due sconfitte su due (4-2 nel luglio 2020 e 1-0 nell’agosto 2022), mentre andò meglio nella stagione 2009/2010 in serie B, quando uscì un pareggio, 1-1.

Ora conta però soltanto il presente ed è innegabile che il gol di Sansone all’89°, abbia caricato a pallettoni la compagine salentina, che dispone ora della salvezza nelle proprie mani, avendo indiscutibilmente aumentato il ritmo-punti nelle ultime giornate. Una condizione psico-fisica che sosterrà in maniera concreta il gruppo squadra verso questa delicata trasferta, situazione dove i salentini non eccellono particolarmente: un solo successo lontano dallo stadio “Via del Mare” e sei pareggi.