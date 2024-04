CICLISMO – Mtb, mille atleti alla Marathon del Salento 2024: i vincitori

in foto: la partenza della Marathon

Oltre mille atleti si sono dati appuntamento, domenica scorsa, a Torre San Giovanni (Ugento) per l’edizione numero 11 della Marathon del Salento, evento organizzato da Mtb Casarano e Terra Russa, inserito nel circuito del Trofeo dei Parchi Naturali e del challenge XCP MTB Puglia. Il tracciato partiva e arrivava nella Pista Salentina di Torre San Giovanni, tra le bellezze del Parco Naturale Litorale di Ugento e le campagne di Salve e Presicce-Acquarica.

Presenti gli atleti professionisti del Torpado Kenda Factory che proprio con Dorigoni si sono aggiudicati la gara.

Al termine, questa la classifica assoluta della Marathon:

1) Jakob Dorigoni del team TORPADO KENDA FACTORY

2) Pierpaolo Ficara del team ROLLING BIKE RACING TEAM

3) Andrea Candeago del team TORPADO KENDA FACTORY

4) Roberto Semeraro del team ERACLE

5) Antonio Vigoroso del team ERACLE

Dopo la gara gli atleti si sono ritrovati a bordo piscina per il pasta party, commentando la gara e degustando una buona birra artigianale.

Novità di questa edizione, grazie al main sponsor WiFiNetCom, la serata del sabato con la musica e l’allegria del Festival Bar Italia.

Soddisfatti gli organizzatori, sia in termini di partecipazione di atleti che di pubblico, che ha gremito la Pista Salentina e tutto il percorso.

La gara appena conclusa fa parte della Finibus Terrae Cup, una iniziativa congiunta della Marathon del Salento e della Castro Legend Cup, che si svolgerà il prossimo 20 ottobre. Per l’occasione la medaglia finisher è composta da due parti, una, ricevuta dagli atleti che hanno tagliato il traguardo della Marathon e l’altra parte verrà consegnata a chi completerà la Castro Legend Cup. L’unione di queste due parti rappresenta stilizzato il Salento.

Appuntamento per tutti alla dodicesima edizione, in programma per il 2025.