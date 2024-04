Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 14.04.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 14 aprile 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

A. FRAGAGNANO:

ATL. MARTINA:

CASTELLANA:

GIOVANI CRYOS:

H. LATERZA: Paolo Loforese (mass., fino al 25.04.24)

LATIANO:

P. NOCI:

R. PUTIGNANO:

R. RUTIGLIANESE: Saverio Corallo (1)

REAL MOTTOLA: Nicolò D’Elia (1); Antonio De Vincenzo (1)

RS CRISPIANO:

S. VITO: Roberto Spagnulo (4); Kevin F. Rizzato (2)

SOCC. T. FASANO: Sebastiano Brescia (1)

STATTE:

VILLA CASTELLI:

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA:

CURSI:

DB MANDURIA:

F. TAVIANO: Mattia Negro (1)

G. ARADEO:

MELPIGNANO:

N. AVETRANA:

P. BAGNOLO:

RUFFANO:

SAVA:

V. LECCE:

V. SAN PANCRAZIO: Eusebio Carrino (dir., fino al 18.06.24)*; Francesco Fanuli (dir., fino al 18.05.24); Celestino M. Nicoli (4)

VERNOLE:

ZOLLINO:

* “Al termine della gara si avvicinava all’arbitro per protestare circa la circostanza che lo stesso fosse stato allontanato dalla panchina poiché non potesse prenderne parte; in tale circostanza proferiva frase offensiva all’indirizzo del direttore di gara. Inoltre, mentre l’arbitro consegnava i documenti alle società, entrava nello spogliatoio e reiterava le proteste per poi essere allontanato da un dirigente della propria squadra. Sanzione aggravata in qualità di componente del Servizio d’ordine sostitutivo”.

—

SECONDA CATEGORIA B

ARC. TRIGGIANO:

ATL. PALAGIANO: Antonio Pasquale (2)

ATL. PEZZE: Domenico Grieco (dir., fino al 18.05.24); Andrea Pertosa (1); Giacomo Vinci (1)

BITETTO: Antonio lamacchia (1); Paolo Vischio (1)

CAROSINO: Antonio Abatemattei (1)

DIMATEAM: Luciano Petragallo (1)

ESP. MONOPOLI:

G. PALAGIANELLO:

GRUMESE: Pierfrancesco Campanelli (1)

KC CONVERSANO:

NT CELLAMARE: Antonio F. Pentassuglia (1)

PRO GIOIA: Giovanni Pappalardo (all., fino al 18.05.24); Danilo Ascatigno (1)

SAN GIORGIO: Pietro Torinti (1); Jari R. Fanelli (1)

TAF CEGLIE:

VC MESAGNE: sconfitta a tavolino 0-3 (pro G. Palagianello) per non essersi presentata in campo; un punto di penalizzazione in classifica; ammenda di 100 euro per mancato incasso; ammenda di 100 euro per prima rinuncia

SECONDA CATEGORIA C

CD POGGIARDO:

GC MURO: Luigi Lanzilotto (dir., fino al 30.04.24); Simone Luberto (2); Lorenzo Salentino (2)

KP GALLIPOLI:

PRESICCE ACQUARICA: Ammenda di 600 euro

R. NEVIANO:

SALENTO SOCCER A.:

SAN DONACI:

SD PARABITA:

SG SURBO: Daniele Tarantino (2); Alessandro Buttazzo (1); Andrea Lenti (1)

SOLETO: Matteo Strafella (1)

SQUINZANO: Francesco Indirli (1); Ammenda di 200 euro (Coppa Puglia); Luigi Vecchio (1, Coppa Puglia)

TRICASE ASD:

VASTE POGGIARDO 91: Adriano R. De Giorgi (1)

VS TORCHIAROLO: Mattia Martellotti (2); Nicola Andriani (1)