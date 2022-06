SERIE A – In arrivo i calendari 2022-23: i criteri di compilazione e le date del prossimo campionato

Il primo atto ufficiale della stagione di Serie A 2022/23 sarà quello di domani. A mezzogiorno infatti, comincerà la procedura di elaborazione dei calendari che sarà trasmessa in diretta su Dazn e sul canale Youtube della Lega di Serie A.

Anche quest’anno, il calendario sarà “all’inglese”, con turni di andata e ritorno sfalsati.

I criteri di elaborazione dei calendari saranno i seguenti: è prevista alternanza assoluta degli incontri casalinghi di Empoli e Fiorentina; Inter e Milan; Juventus e Torino; Lazio e Roma; Napoli e Salernitana; non si potrà disputare una gara di ritorno di una partita se prima non siano stati disputati altri otto incontri (esempio: Lecce-Roma, gara della diciassettesima di andata, vedrà la gara di ritorno Roma-Lecce quantomeno nella settima di ritorno); non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata; le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Napoli e Juventus) non incontreranno squadre partecipanti alla Europa League (Lazio e Roma) e la squadra qualificata in Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe europee; in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Il campionato, per via dei Mondiali autunnali in Qatar, partirà sabato 13 agosto e si chiuderà il 4 giugno 2023, con in mezzo una lunga pausa tra novembre e dicembre (l’ultima giornata prima della pausa si giocherà il 13 novembre). La prima giornata post-Mondiale dovrebbe essere programmata per il 4 gennaio.

Dal 2000-01 in poi, il Lecce, alla prima giornata, ha affrontato: il Perugia in trasferta (2000-01), il Parma in casa (2001-02), la Lazio in trasferta (2003-04), l’Atalanta in trasferta (2004-05), il Livorno in trasferta (2005-06), il Torino in trasferta (2008-09), il Milan in trasferta (2010-11), l’Udinese in casa (2011-12, rinviata la prima giornata Inter-Lecce a dicembre 2011), l’Inter in trasferta (2018-19).