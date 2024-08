LECCE – Jean alle visite mediche. Dalla Francia un nuovo terzino: Frederic Guilbert

Mentre Gaby Jean è appena arrivato all’aeroporto del Salento per sottoporsi alle visite mediche con lo staff del Lecce, la società comunica un altro imminente ingaggio. Sempre dalla Francia, sarà tesserato coi giallorossi Frederic Guilbert, terzino destro classe 1994, proveniente dalla Ligue 1, rilevato dallo Strasburgo-Alsazia.

Gilbert muove i primi passi calcistici nelle giovanili del Caen e a vent’anni ancora non compiuti esordisce nella Ligue 1 con la casacca del Bordeaux, racimolando una manciata di presenze; nella stagione successiva, arriva anche l’esordio in Europa League e trova continuità d’impiego col Bordeaux, scendendo in campo 30 volte. Stagione divisa a metà tra il Bordeaux e il Caen la 2016/17. Nel Caen, Guilbert ci rimarrà sino al 2018/19 prima di tentare l’avventura in Premier League con la casacca dell’Aston Villa con cui disputa una trentina di partite ufficiali. Non troppo fortunato il ritorno allo Strasburgo, sebbene, in 13 presenze, metta a segno un gol e quattro assist. Dal 2021/22 si alterna tra Aston Villa e Strasrbugo. L’ultima stagione, la 2023/24, l’ha visto scendere in campo 32 volte in campionato e quattro in Coppa di Francia, con un bottino di due gol.

Calciatore molto duttile, predilige giocare come esterno difensivo destro ma, in carriera, ha ricoperto più ruoli, tra cui centrale di difesa e centrocampista di destra. Il neo acquisto del Lecce, che andrà a sostituire Gendrey, ha vestito una volta sola la casacca dell’Under 21 francese, nel lontano ottobre 2015.