SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 30ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti
SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 30ª giornata, classifica e prossimo turno
VERDETTI
La Bari Sportiva promosso in Prima Categoria; playoff primo turno Atl. Pezze-Real Sannicandro (24/05); finale Atl. Palagiano-(vincente semifinale, 31/05)
Spareggio salvezza Fasano-G. Palagianello (24/05 in campo neutro; chi perde retrocede, chi vince gioca il playout in casa degli Azzurri Castellana il 31/05)
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Prima Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).
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(in collaborazione con calciowebpuglia)