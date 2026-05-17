LIVE! SASSUOLO-LECCE, il tabellino
LIVE! SASSUOLO-LECCE, il tabellino
Reggio Emilia, “Mapei Stadium”
domenica 17.05.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 37
SASSUOLO-LECCE 2-2
RETI: 14′ e 25′ Cheddira (L), 19′ Lauriente (S), 82′ Pinamonti (S)
— SECONDO TEMPO – RICARICARE LA PAGINA PER AGGIORNARE —
SASSUOLO (4-3-3): Turati – Coulibaly K., Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia – Thorstvedt, Matic (63′ Lipani), Konè (72′ Bakola) – Berardi (72′ Volpato), Nzola (63′ Pinamonti), Lauriente (88′ Frangella). A disposizione: Satalino, Zacchi, Murić, Doig, Fadera, Moro, Macchioni, Iannoni. Allenatore: Fabio Grosso.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga (85′ N’Dri), Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani (85′ Stulic), Ngom – Pierotti (79′ Gandelman), Coulibaly L., Banda (63′ Jean) – Cheddira (79′ Camarda). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Pérez, Helgason, Gorter, Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1 (Rossi-Fontemurato; IV Di Marco; VAR Doveri-Dionisi).
NOTE: Ammoniti Muharemovic (S), Ramadani, Veiga, Tiago Gabriel (L).