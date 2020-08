VOLLEY – Mercato, il notiziario in casa GV Galatone, Lecce, LS Casarano e Olimpia SBV Galatina

Le ultime di mercato in casa Green Volley Galatone, Leo Shoes Casarano, Olimpia Sbv Galatina e Lecce Volley.

GREEN VOLLEY GALATONE – Si completa la coppia di liberi a disposizione di coach Rudy Alemanno che, oltre a Michele Muci, disporrà anche di Salvatore Buttarini, umbro classe 2001, proveniente dal Cascia, in Serie C,ma con esperienze anche in B2, sempre nella sua regione. La società del presidente Giuseppe Giuri e del dg Alberto Papa, nei giorni scorsi, aveva ufficializzato anche gli arrivi dei laterali Carlo Alberto Pagano e Lucantonio Amodio, dell’opposto Riccardo De Lorentis e del palleggiatore Federico Epifani; completano il roster gli elementi dello scorso anno: i laterali Aristide De Bitonti e Andrea Muci, il libero Michele Muci, l’opposto Alessio Pica, il tris di centrali con Matteo Sancesario e i galatonesi Alessandro Papa e Pierluigi Manta, oltre al regista e capitano Mattia Dantoni. “Obiettivo salvezza, a tutti icosti”, dice il dg Papa.

LEO SHOES CASARANO – Si rinnova ufficialmente la partnership con l’azienda del presidente Antonio Filograna Sergio anche per la prossima stagione. Un legame che, ormai, va avanti da tre stagioni: “Sono molto felice che la nostra azienda possa nuovamente accompagnare nel suo percorso il volley casaranese – dice Filograna Sergio – È una società con un progetto serio, un approccio sano allo sport con la volontà di crescere e superare i propri limiti, tutte qualità che la rendono affine al ‘Leo Shoes pensiero’. Sono certo che il roster che la società ha ormai completato possa farci divertire in un campionato ricco di squadre di alto livello. La mia convinzione è che potremo dire la nostra sino all’ultima giornata e faccio un grande in bocca al lupo a tutta la società affinché diano sempre il massimo e uniscano nel miglior modo possibile agonismo e correttezza”.

OLIMPIA SBV GALATINA – Con Francesco Gallo si completa la coppia di palleggiatori a disposizione di coach Giovanni Stomeo. Senese ma cosentino di adozione, classe 1995 per 187 cm, Gallo si è formato nel settore giovanile del Bisignano dove ha giocato sino al 2017 in C per poi andare oltreconfine, a Budapest (Ungheria), esperienza che gli è valsa la chiamata in B nel Volley Cosenza. Esordisce in A3 a Sabaudia nella scorsa stagione. La trattativa lampo per portare Gallo a Galatina è stata avviata e conclusa nell’ultima settimana prima della scadenza fissata dalla federazione: “Galatina ha allestito un ottimo organico con giocatori di grande esperienza – dice Gallo – e sono fiducioso che si possa fare un campionato di rilievo e che i nostri tifosi possano manifestare il loro calore al più presto”.

LECCE VOLLEY – Riconfermato in panchina coach Fabio Saccomanno anche per il prossimo torneo di Serie C. Per Saccomanno si tratta del quinto anno consecutivo alla guida del sodalizio leccese: “Ci aspetta un campionato difficile – dice il tecnico – perché tutte le squadre si stanno rinforzando. La nostra dirigenza è molto attiva e si sta impegnando proficuamente su diversi fronti, al fine di allestire una rosa all’altezza, in grado di competere con le migliori squadre del girone”.