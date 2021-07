MOTONAUTICA – Gallipoli è pronta per il Campionato italiano di moto d’acqua 2021: il programma

A Gallipoli è in arrivo il grande spettacolo del Campionato italiano moto d’acqua 2021, primo Gran Premio Città di Gallipoli, evento organizzato da Aquaterra Motorsport Racing team e da Marina 4 Team Racing, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica e col patrocinio del Comune di Gallipoli.

Venerdì pomeriggio via alle iscrizioni e alle verifiche amministrative. Le due manches previste si svolgeranno al termine delle prove libere: la prima sabato alle 12.45, la seconda domenica alle 12, nello specchio d’acqua antistante la spiaggetta della Purità.

Il Campionato torna a Gallipoli dopo tre anni d’assenza (maggio 2018 l’ultima volta, quando nela cittadina ionica si disputò una tappa del Mondiale acquabike).

Un’importante manifestazione di contorno sarà quella della “mototerapia” (prevista per giorno 9 grazie all’attività dell’associazione Hardwave). Nata con lo scopo di supportare bambini e ragazzi diversamente abili e portatori di handicap, portando loro gioia e allegria attraverso l’emozione di salire in sella ad una moto d’acqua a fare un giro, a vivere l’adrenalina dello sport e a godere di felici momenti di evasione.

Durante il weekend, poi, si assegnerà ai vincitori del Super Champion Gp (GP Città di Carole di giugno + GP Citta di Gallipoli) un apposito montepremi. Si prevedono moltissimi iscritti per le varie categorie: Runabout: F1-F2-F4 Maschile e Femminile – F4 Novice e F1 Veterans; per la Ski: F1-F1Veterans-F2-F3-Open, per l’Endurance: F1- F2 Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14 e 15-18 anni, il Freestyle.