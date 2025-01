LECCE – Non solo Veiga: dall’Estrela Amadora in arrivo anche Tiago Gabriel

foto: Tiago Gabrielph: Estrela Amadora Official

Il Lecce punta forte sulla difesa dell’Estrema Amadora. Dopo aver praticamente chiuso l’ingaggio di Danilo Veiga, atteso nel pomeriggio a Lecce per il disbrigo delle pratiche, il club di via Costadura sta per ufficializzare anche l’arrivo del suo compagno di squadra e di reparto Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004, nato e cresciuto calcisticamente nell’Estrema Amadora.

Quest’anno, Tiago Gabriel ha esordito nella massima serie portoghese, la Liga Portugal, collezionando undici presenze con una rete segnata. L’ultima partita giocata risale a sabato 25, 0-0 contro il Famalicao, in campo dal primo minuto poi ammonito e sostituito al 62′.

Tiago Gabriel dovrebbe arrivare nelle prossime ore nel capoluogo salentino e domani, poi, sottoporsi alle visite mediche di rito.