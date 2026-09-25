LECCE – Nessuna vittoria ma segnali di crescita: il primo mini bilancio della Primavera di Schipa

Un avvio di stagione dal doppio volto ma tutt’altro che privo di spunti positivi. Dopo le prime cinque giornate del campionato Primavera 1, la formazione guidata da mister Simone Schipa è ancora alla ricerca del primo successo stagionale, ma la tabella di marcia racconta di una squadra viva, combattiva e difficile da piegare.

Dopo il passo falso all’esordio contro la Lazio, i giovani giallorossi hanno infilato una striscia di quattro pareggi consecutivi contro avversari di assoluto valore come Torino, Roma, Monza e Fiorentina. A lasciare maggiore amaro in bocca è stato indubbiamente il match casalingo dello scorso 4 settembre contro i capitolini: contro la Roma – attuale seconda forza del torneo con 11 punti, a sole due lunghezze dalla capolista Inter – il Lecce ha disputato una prova maiuscola, vedendosi soffiare il primo successo stagionale soltanto al 92′. Gagliarda e di grande carattere anche l’ultima prestazione interna contro i campioni d’Italia in carica della Fiorentina, a testimonianza di un gruppo capace di reggere l’impatto con le big del torneo.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA – La graduatoria vede attualmente il Lecce a quota 4 punti, in un fittissimo gruppo che comprende anche Monza, Sassuolo e Albinoleffe, occupando provvisoriamente la penultima piazza. Ricordiamo che la formula del campionato prevede la retrocessione diretta per le ultime due classificate, mentre terzultima e quartultima si giocheranno la permanenza attraverso i playout. Una classifica ancora cortissima e del tutto provvisoria, che non deve spaventare vista la solidità mostrata sul campo.

LE NOTE LIETE: GLI ACUTI DI ESPOSITO E VITALE, L’OSSATURA DI SCHIPA – Tra i punti di forza di questo avvio di stagione spiccano le prestazioni dei giovani talenti classe 2008. In attacco si sta prendendo la scena Pasquale Esposito, già autore di tre reti nelle prime cinque uscite; ottime risposte arrivano anche da Leonardo Vitale, pari età capace di mettere a referto due gol e un assist. Mister Schipa sembra aver già individuato la spina dorsale della squadra, attingendo con continuità a un blocco di fedelissimi sempre impiegati in questo avvio: dal portiere Plamen Penev ai difensori Emil Larsen e Cristian Palamarchuk; dalla diga di centrocampo formata da Jarne Flies, Leopoldo Vitale e Alessandro Di Pasquale, insieme agli attaccanti Esposito e Divine Onyemachi.

IL NODO LAERKE – Da valutare infine la gestione di Hjalte Laerke: dopo l’aggregazione con la prima squadra di Di Francesco in avvio di stagione – condita dall’esordio in Coppa Italia e da due panchine in Serie A – il calciatore è stato riassegnato alla Primavera. Resta da capire se il suo rientro nei ranghi giovanili sarà a titolo definitivo o se continuerà a fare la navetta con i “grandi“, rappresentando in ogni caso un innesto di grande spessore per lo scacchiere di Schipa.