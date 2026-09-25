CICLISMO – Castro al centro del mondo: in Salento i mondiali MTB Marathon 2028

Il Salento si prepara a diventare il baricentro della mountain bike mondiale. Durante il 195° Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) a Montréal, è stata ufficializzata l’assegnazione a Castro dei Campionati del Mondo MTB Marathon 2028. La perla del Salento prende il posto in extremis di Città del Capo in Sudafrica, conquistando il traguardo più alto mai raggiunto dalla mountain bike pugliese.

La rassegna iridata rappresenta il coronamento del percorso organizzativo della X Legend-Puglia International MTB Marathon, creatura nata dalla passione del Ciclo Club Spongano guidato dal presidente Giuseppe Maggiore. Il sodalizio sponganese, prima della prova mondiale del 2028, sarà peraltro chiamato a organizzare anche il Campionato Italiano Marathon FCI nell’aprile prossimo.

Con l’assegnazione del Mondiale, Castro salta la tappa dell’Europeo UEC inizialmente previsto per il 2028, concentrando le proprie forze direttamente sull’appuntamento iridato. La terra salentina torna così a vestirsi d’iride a distanza di decenni dai Mondiali su strada di Ostuni e su pista di Monteroni del 1976.

Soddisfazione espressa anche dal presidente della FCI Puglia, Tommaso Depalma: “Vince il Ciclo Club Spongano, vince Castro e vince il coraggio dei sogni. Il Salento e la Puglia saranno il centro del ciclismo fuoristrada mondiale“.

L’evento porterà nei sentieri costieri e nell’entroterra salentino i migliori atleti del pianeta, trasformando il territorio in una vetrina internazionale senza precedenti per sport, accoglienza e turismo.