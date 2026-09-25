ATLETICA – Memorial Musacchio e Tricolori Master: brillano i talenti e i veterani del Salento

foto: i Cadetti e Cadette pugliesi a Isernia

È stato un fine settimana da incorniciare per l’atletica pugliese e salentina, protagonista sia a livello giovanile che nelle categorie Master con prestazioni di alto profilo nazionale.

A ISERNIA IL TRIS DELLE CATEGORIE GIOVANILI – Nel 49° Memorial “P. Musacchio” – Trofeo Biscotti tenutosi a Isernia, la rappresentativa pugliese Under 16 ha conquistato per la terza volta consecutiva il trofeo complessivo Cadetti e Cadette con 191 punti totali.

Tra i sette successi individuali della spedizione spicca la gemma al femminile firmata da Samuela Mirto, atleta della A.S. Atletica Taviano 97 Onlus. L’atleta salentina si è imposta nel lancio del giavellotto (400g) scagliando l’attrezzo a 33.33 metri e firmando il suo nuovo primato stagionale. Prezioso anche il contributo nel fondo con il secondo posto di Mauro Pacella Coluccia (A.P.S. Due Mondi) nei 5000 metri di marcia Cadetti, chiusi in 24:17.61 (SB).

TRICOLORI MASTER: PODI PER IL SALENTO – Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dai Campionati Italiani Individuali Master su pista di Campi Bisenzio (Firenze). Tra le protagoniste assolute del settore femminile brilla Marta Alò, tesserata per l’Atletica Capo di Leuca: l’atleta si è laureata campionessa d’Italia negli 800 metri SF45 fermando il cronometro a 2:22.76, conquistando anche la medaglia d’argento nei 400 metri (1:03.35). Doppio podio tricolore nella categoria SF70 per Alessandra Camassa della Buttazzo Runners (di Lecce), capace di mettersi al collo la medaglia d’argento nei 5000 metri e la medaglia di bronzo nei 1500 metri, confermando l’ottimo stato di forma del movimento Master salentino.