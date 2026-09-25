PRIMA CATEGORIA – Gironi B e C, il calendario completo 2026/27
PRIMA CATEGORIA PUGLIA GIRONE B – CALENDARIO COMPLETO 2026/27
GIORNATA 1 (04.10.2026 h 15.30 – 17.01.2027 h 15): Bitetto-Atl. Palagiano, C.D. Carovigno-Cedas Avio Brindisi, FC Capurso-Real Sannicandro, Mola Futura-RS Crispiano, Pol. Noci-Giovani Cryos, Pro Gioia-San Giorgio, Soccer T. Fasano-Real Mottola.
GIORNATA 2 (11.10.2026 h 15.30 – 24.01.2027 h 15): Atl. Palagiano-FC Capurso, Cedas Avio Brindisi-Pro Gioia, Giovani Cryos-Soccer T. Fasano, RS Crispiano-Bitetto, Real Mottola-Mola Futura, Real Sannicandro-C.D. Carovigno, San Giorgio-Pol. Noci.
GIORNATA 3 (18.10.2026 h 15.30 – 31.01.2027 h 15): Bitetto-Real Sannicandro, C.D. Carovigno-San Giorgio, FC Capurso-Cedas Avio Brindisi, Giovani Cryos-Real Mottola, Mola Futura-Atl. Palagiano, Pro Gioia-Pol. Noci, Soccer T. Fasano-RS Crispiano.
GIORNATA 4 (25.10.2026 h 14.30 – 07.02.2027 h 15): Atl. Palagiano-Real Mottola, Cedas Avio Brindisi-Mola Futura, Pol. Noci-FC Capurso, Pro Gioia-C.D. Carovigno, RS Crispiano-Giovani Cryos, Real Sannicandro-Soccer T. Fasano, San Giorgio-Bitetto.
GIORNATA 5 (01.11.2026 h 14.30 – 14.02.2027 h 15): Bitetto-Cedas Avio Brindisi, C.D. Carovigno-Pol. Noci, FC Capurso-San Giorgio, Giovani Cryos-Pro Gioia, Mola Futura-Real Sannicandro, Real Mottola-RS Crispiano-Soccer T. Fasano-Atl. Palagiano.
GIORNATA 6 (08.11.2026 h 14.30 – 21.02.2027 h 15): Atl. Palagiano-Giovani Cryos, Cedas Avio Brindisi-Real Mottola, C.D. Carovigno-FC Capurso, Pol. Noci-Mola Futura, Pro Gioia-Bitetto, Real Sannicandro-RS Crispiano, San Giorgio-Soccer T. Fasano.
GIORNATA 7 (15.11.2026 h 14.30 – 28.02.2027 h 15): Bitetto-Pol. Noci, FC Capurso-Pro Gioia, Giovani Cryos-C.D. Carovigno, Mola Futura-San Giorgio, RS Crispiano-Atl. Palagiano, Real Mottola-Real Sannicandro, Soccer T. Fasano-Cedas Avio Brindisi.
GIORNATA 8 (22.11.2026 h 14.30 – 07.03.2027 h 15): Cedas Avio Brindisi-Atl. Palagiano, C.D. Carovigno-Mola Futura, FC Capurso-Bitetto, Pol. Noci-Real Mottola, Pro Gioia-Soccer T. Fasano, Real Sannicandro-Giovani Cryos, San Giorgio-RS Crispiano.
GIORNATA 9 (29.11.2026 h 14.30 – 14.03.2027 h 15): Atl. Palagiano-Real Sannicandro, Bitetto-C.D. Carovigno, Giovani Cryos-FC Capurso, Mola Futura-Pro Gioia, RS Crispiano-Cedas Avio Brindisi, Real Mottola-San Giorgio, Soccer T. Fasano-Pol. Noci.
GIORNATA 10 (06.12.2026 h 14.30 – 04.04.2027 h 16): Bitetto-Mola Futura, Cedas Avio Brindisi-Giovani Cryos, C.D. Carovigno-Real Mottola, FC Capurso-Soccer T. Fasano, Pol. Noci-Atl. Palagiano, Pro Gioia-RS Crispiano, San Giorgio-Real Sannicandro.
GIORNATA 11 (13.12.2026 h 14.30 – 11.04.2027 h 16): Atl. Palagiano-San Giorgio, Giovani Cryos-Bitetto, Mola Futura-FC Capurso, RS Crispiano-Pol. Noci, Real Mottola-Pro Gioia, Real Sannicandro-Cedas Avio Brindisi, Soccer T. Fasano-C.D. Carovigno.
GIORNATA 12 (20.12.2026 h 14.30 – 18.04.2027 h 16.30): Bitetto-Real Mottola, C.D. Carovigno-Atl. Palagiano, FC Capurso-RS Crispiano, Mola Futura-Soccer T. Fasano, Pol. Noci-Cedas Avio Brindisi, Pro Gioia-Real Sannicandro, San Giorgio-Giovani Cryos.
GIORNATA 13 (10.01.2027 h 14.30 – 25.04.2027 h 16.30): Atl. Palagiano-Pro Gioia, Cedas Avio Brindisi-San Giorgio, Giovani Cryos-Mola Futura, RS Crispiano-C.D. Carovigno, Real Mottola-FC Capurso, Real Sannicandro-Pol. Noci, Soccer T. Fasano-Bitetto.
CAMPI DA GIOCO
ATL. PALAGIANO “Stadio Italia”, Massafra (TA)
BITETTO “A. Antonucci”, Bitetto (BA)
C.D. CAROVIGNO Comunale, Carovigno (BR)
CEDAS AVIO BRINDISI Campo Torretta “Paradiso”, Brindisi
FC CAPURSO “Comunale Dell’Amicizia”, Capurso (BA)
GIOVANI CRYOS “Vivere Solidale 2000”, Taranto
MOLA FUTURA “Caduti di Superga”, Mola di Bari (BA)
POL. NOCI “De Luca Resta”, Noci (BA)
PRO GIOIA “Martucci”, Gioia del Colle (BA)
REAL MOTTOLA “A. Chiappara”, Mottola (TA)
REAL SANNICANDRO “Gaetano Scirea”, Bitritto (BA)
RS CRISPIANO “Via Quasimodo”, Crispiano (TA)
SAN GIORGIO “Alberto Rizzo”, San Giorgio Jonico (TA)
SOCCER T. FASANO “Vito Curlo”, Fasano (BR)
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PRIMA CATEGORIA PUGLIA GIRONE C – CALENDARIO COMPLETO 2026/27
GIORNATA 1 (04.10.2026 h 15.30 – 17.01.2027 h 15): Soleto-C.D. Avetrana, Capo di Leuca-Copertino, C.D. Poggiardo-Supersano, Gallipoli-D.B. Manduria, Real S.P. Vernotico-Pol. Galatone, S.D. Parabita-Atl. Carmiano Magliano, V. San Pancrazio-C.D. Melissano.
GIORNATA 2 (11.10.2026 h 15.30 – 24.01.2027 h 15): Atl. Carmiano Magliano-Capo di Leuca, C.D. Avetrana-C.D. Poggiardo, C.D. Melissano-Real S.P. Vernotico, Copertino-Gallipoli, D.B. Manduria-Soleto, Pol. Galatone-S.D. Parabita, Supersano-V. San Pancrazio.
GIORNATA 3 (18.10.2026 h 15.30 – 31.01.2027 h 15): Soleto-C.D. Poggiardo, Capo di Leuca-D.B. Manduria, Gallipoli-C.D. Avetrana, Real S.P. Vernotico-Atl. Carmiano Magliano, S.D. Parabita-Copertino, Supersano-C.D. Melissano, V. San Pancrazio-Pol. Galatone.
GIORNATA 4 (25.10.2026 h 14.30 – 07.02.2027 h 15): Atl. Carmiano Magliano-C.D. Melissano, Soleto-Gallipoli, C.D. Avetrana-S.D. Parabita, C.D. Poggiardo-Capo di Leuca, Copertino-V. San Pancrazio, D.B. Manduria-Real S.P. Vernotico, Pol. Galatone-Supersano.
GIORNATA 5 (01.11.2026 h 14.30 – 14.02.2027 h 15): Capo di Leuca-C.D. Avetrana, C.D. Melissano-Pol. Galatone, Gallipoli-C.D. Poggiardo, Real S.P. Vernotico-Copertino, S.D. Parabita-D.B. Manduria, Supersano-Soleto, V. San Pancrazio-Atl. Carmiano Magliano.
GIORNATA 6 (08.11.2026 h 14.30 – 21.02.2027 h 15): Atl. Carmiano Magliano-Supersano, Soleto-S.D. Parabita, C.D. Avetrana-V. San Pancrazio, C.D. Poggiardo-Real S.P. Vernotico, Copertino-Pol. Galatone, D.B. Manduria-C.D. Melissano, Gallipoli-Capo di Leuca.
GIORNATA 7 (15.11.2026 h 14.30 – 28.02.2027 h 15): Capo di Leuca-Soleto, C.D. Melissano-Copertino, Pol. Galatone-Atl. Carmiano Magliano, Real S.P. Vernotico-C.D. Avetrana, S.D. Parabita-C.D. Poggiardo, Supersano-Gallipoli, V. San Pancrazio-D.B. Manduria.
GIORNATA 8 (22.11.2026 h 14.30 – 07.03.2027 h 15): Soleto-V. San Pancrazio, Capo di Leuca-S.D. Parabita, C.D. Avetrana-Pol. Galatone, C.D. Poggiardo-C.D. Melissano, Copertino-Supersano, D.B. Manduria-Atl. Carmiano Magliano, Gallipoli-Real S.P. Vernotico.
GIORNATA 9 (29.11.2026 h 14.30 – 14.03.2027 h 15): Atl. Carmiano Magliano-Copertino, C.D. Melissano-C.D. Avetrana, Pol. Galatone-D.B. Manduria, Real S.P. Vernotico-Soleto, S.D. Parabita-Gallipoli, Supersano-Capo di Leuca, V. San Pancrazio-C.D. Poggiardo.
GIORNATA 10 (06.12.2026 h 14.30 – 04.04.2027 h 16): Soleto-Pol. Galatone, Capo di Leuca-V. San Pancrazio, C.D. Avetrana-Copertino, C.D. Poggiardo-Atl. Carmiano Magliano, D.B. Manduria-Supersano, Gallipoli-C.D. Melissano, S.D. Parabita-Real S.P. Vernotico.
GIORNATA 11 (13.12.2026 h 14.30 – 11.04.2027 h 16): Atl. Carmiano Magliano-C.D. Avetrana, C.D. Melissano-Soleto, Copertino-D.B. Manduria, Pol. Galatone-C.D. Poggiardo, Real S.P. Vernotico-Capo di Leuca, Supersano-S.D. Parabita, V. San Pancrazio-Gallipoli.
GIORNATA 12 (20.12.2026 h 14.30 – 18.04.2027 h 16.30): Ssoleto-Copertino, Capo di Leuca-Pol. Galatone, C.D. Avetrana-Supersano, C.D. Poggiardo-D.B. Manduria, Gallipoli-Atl. Carmiano Magliano, Real S.P. Vernotico-V. San Pancrazio, S.D. Parabita-C.D. Melissano.
GIORNATA 13 (10.01.2027 h 14.30 – 25.04.2027 h 16.30): Atl. Carmiano Magliano-Soleto, C.D. Melissano-Capo di Leuca, Copertino-C.D. Poggiardo, D.B. Manduria-C.D. Avetrana, Pol. Galatone-Gallipoli, Supersano-Real S.P. Vernotico, V. San Pancrazio-S.D. Parabita.
CAMPI DA GIOCO
ATL. CARMIANO MAGLIANO “G. Gloria”, Carmiano (LE)
C.D. AVETRANA “N. Dimitri”, Manduria (TA)
C.D. MELISSANO “F. Brandolino”, Melissano (LE)
C.D. POGGIARDO “N. Dde Santis”, Poggiardo (LE)
CAPO DI LEUCA “Giovanni Paolo II”, Castrignano del Capo (LE)
COPERTINO “Guido Vantaggiato”, Copertino (LE)
D.B. MANDURIA “S. Giovanni Bosco”, Manduria (TA)
GALLIPOLI “A. Bianco”, Gallipoli (LE)
POL. GALATONE “Gigi Rizzo”, Galatone (LE)
REAL S.P. VERNOTICO (ex Real Cellino) Comunale, San Pietro Vernotico (BR)
S.D. PARABITA “Heffort Sport Village”, Parabita (LE)
SOLETO “Carlo e Alessio Miceli”, Soleto (LE)
SUPERSANO “A. Prete”, Supersano (LE)
V. SAN PANCRAZIO “C. Mazzotta”, San Pancrazio Salentino (BR)