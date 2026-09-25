SECONDA CATEGORIA – Gironi B e C, il calendario completo 2026/27
SECONDA CATEGORIA PUGLIA GIRONE B – CALENDARIO COMPLETO 2026/27
GIORNATA 1 (04.10.2026 h 15.30 – 31.01.2027 h 15): Avanti Altamura-Fortitudo AD, Dimateam-Atl. Pezze, G. Palagianello-Carosino, Leporano-TAF Ceglie, Monospolis-Atl. Martina, Monteiasi-Azzurri Castellana, Pro Massafra-KC Conversano. Riposa FC Santeramo.
GIORNATA 2 (11.10.2026 h 15.30 – 07.02.2027 h 15): Atl. Martina-Leporano, Atl. Pezze-G. Palagianello, Azzurri Castellana-FC Santeramo, Carosino-Pro Massafra, Fortitudo AD-Monospolis, KC Conversano-Avanti Altamura, TAF Ceglie-Monteiasi. Riposa Dimateam.
GIORNATA 3 (18.10.2026 h 15.30 – 14.02.2027 h 15): Avanti Altamura-Carosino, FC Santeramo-TAF Ceglie, G. Palagianello-Dimateam, Leporano-Fortitudo AD, Monospolis-KC Conversano, Monteiasi-Atl. Martina, Pro Massafra-Atl. Pezze. Riposa Azzurri Castellana.
GIORNATA 4 (25.10.2026 h 14.30 – 21.02.2027 h 15): Atl. Martina-FC Santeramo, Atl. Pezze-Avanti Altamura, Carosino-Monospolis, Dimateam-Pro Massafra, Fortitudo AD-Monteiasi, KC Conversano-Leporano, TAF Ceglie-Azzurri Castellana. Riposa G. Palagianello.
GIORNATA 5 (01.11.2026 h 14.30 – 28.02.2027 h 15): Avanti Altamura-Dimateam, Azzurri Castellana-Atl. Martina, FC Santeramo-Fortitudo AD, Leporano-Carosino, Monospolis-Atl. Pezze, Monteiasi-KC Conversano, Pro Massafra-G. Palagianello. Riposa TAF Ceglie.
GIORNATA 6 (08.11.2026 h 14.30 – 07.03.2027 h 15): Atl. Martina-TAF Ceglie, Atl. Pezze-Leporano, Carosino-Monteiasi, Dimateam-Monospolis, Fortitudo AD-Azzurri Castellana, G. Palagianello-Avanti Altamura, KC Conversano-FC Santeramo. Riposa Pro Massafra.
GIORNATA 7 (15.11.2026 h 14.30 – 14.03.2027 h 15): Avanti Altamura-Pro Massafra, Azzurri Castellana-KC Conversano, FC Santeramo-Carosino, Leporano-Dimateam, Monospolis-G. Palagianello, Monteiasi-Atl. Pezze, TAF Ceglie-Fortitudo AD. Riposa Atl. Martina.
GIORNATA 8 (22.11.2026 h 14.30 – 04.04.2027 h 16): Atl. Pezze-FC Santeramo, Carosino-Azzurri Castellana, Dimateam-Monteiasi, Fortitudo AD-Atl. Martina, G. Palagianello-Leporano, KC Conversano-TAF Ceglie, Pro Massafra-Monospolis. Riposa Avanti Altamura.
GIORNATA 9 (29.11.2026 h 14.30 – 11.04.2027 h 16): Atl. Martina-KC Conversano, Azzurri Castellana-Atl. Pezze, FC Santeramo-Dimateam, Leporano-Pro Massafra, Monospolis-Avanti Altamura, Monteiasi-G. Palagianello, TAF Ceglie-Carosino. Riposa Fortitudo AD.
GIORNATA 10 (06.12.2026 h 14.30 – 18.04.2027 h 16.30): Atl. Pezze-TAF Ceglie, Avanti Altamura-Leporano, Carosino-Atl. Martina, Dimateam-Azzurri Castellana, G. Palagianello-FC Santeramo, KC Conversano-Fortitudo AD, Pro Massafra-Monteiasi. Riposa Monospolis.
GIORNATA 11 (13.12.2026 h 14.30 – 25.04.2027 h 16.30): Atl. Martina-Atl. Pezze, Azzurri Castellana-G. Palagianello, FC Santeramo-Pro Massafra, Fortitudo AD-Carosino, Leporano-Monospolis, Monteiasi-Avanti Altamura, TAF Ceglie-Dimateam. Riposa KC Conversano.
GIORNATA 12 (20.12.2026 h 14.30 – 02.05.2027 h 16.30): Atl. Pezze-Fortitudo AD, Avanti Altamura-FC Santeramo, Carosino-KC Conversano, Dimateam-Atl. Martina, G. Palagianello-TAF Ceglie, Monospolis-Monteiasi, Pro Massafra-Azzurri Castellana. Riposa Leporano.
GIORNATA 13 (10.01.2027 h 14.30 – 09.05.2027 h 16.30): Atl. Martina-G. Palagianello, Azzurri Castellana-Avanti Altamura, FC Santeramo-Monospolis, Fortitudo AD-Dimateam, KC Conversano-Atl. Pezze, Monteiasi-Leporano, TAF Ceglie-Pro Massafra. Riposa Carosino.
GIORNATA 14 (17.01.2027 h 15 – 16.05.2027 h 16.30): Atl. Pezze-Carosino, Avanti Altamura-TAF Ceglie, Dimateam-KC Conversano, G. Palagianello-Fortitudo AD, Leporano-FC Santeramo, Monospolis-Azzurri Castellana, Pro Massafra-Atl. Martina. Riposa Monteiasi.
GIORNATA 15 (24.01.2027 h 15 – 23.05.2027 h 16.30): Atl. Martina-Avanti Altamura, Azzurri Castellana-Leporano, Carosino-Dimateam, FC Santeramo-Monteiasi, Fortitudo AD-Pro Massafra KC Conversano-G. Palagianello, TAF Ceglie-Monospolis. Riposa Atl. Pezze.
CAMPI DA GIOCO
ATL. MARTINA “Angelo Fasano”, Martina Franca (TA)
ATL. PEZZE “Vito Curlo”, Fasano (BR)
AVANTI ALTAMURA C.S. “Avanti”, Altamura (BA)
AZZURRI CASTELLANA “Azzurri D’Italia”, Castellana Grotte (BA)
CAROSINO “A. Miglietta”, Carosino (TA)
DIMATEAM “Madonna delle Grazie”, Laterza (TA)
FC SANTERAMO “Vito Ventola”, Grumo Appula (BA)
FORTITUDO AD “De Bellis”, Castellaneta (TA9
G. PALAGIANELLO “Ignazio Conte”, Palagianello (TA)
LEPORANO “Nunzio Di Monte”, Leporano (TA)
MONOSPOLIS C.P. “Carrieri 2”, Monopoli (BA)
MONTEIASI “Alberto Rizzo”, San Giorgio Jonico (TA)
PRO MASSAFRA “Stadio Italia”, Massafra (TA)
TAF CEGLIE MESSAPICA “Giovanni Stoppa”, Ceglie Messapica (BR)
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SECONDA CATEGORIA PUGLIA GIRONE C – CALENDARIO COMPLETO 2026/27
GIORNATA 1 (04.10.2026 h 15.30 – 17.01.2027 h 15): Alixias-San Donaci, Melpignano-Pol. Martius, Palmariggi-Oria, SG Surbo-Presicce Acquarica, S. Veglie-GC Muro, V. Collepasso-Spongano, V. Latiano-Otranto.
GIORNATA 2 (11.10.2026 h 15.30 – 24.01.2027 h 15): GC Muro-SG Surbo, Oria-Alixias, Otranto-S. Veglie, Pol. Martius-Palmariggi, Presicce Acquarica-Melpignano, San Donaci-V. Collepasso, Spongano-V. Latiano.
GIORNATA 3 (18.10.2026 h 15.30 – 31.01.2027 h 15): Alixias-V. Collepasso, Melpignano-Oria, Palmariggi-San Donaci, SG Surbo-Pol. Martius, S. Veglie-Presicce Acquarica, Spongano-Otranto, V. Latiano-GC Muro.
GIORNATA 4 (25.10.2026 h 14.30 – 07.02.2027 h 15): Alixias-Palmariggi, GC Muro-Spongano, Oria-S. Veglie, Pol. Martius-V. Latiano, Presicce Acquarica-Otranto, San Donaci-SG Surbo, V. Collepasso-Melpignano.
GIORNATA 5 (01.11.2026 h 14.30 – 14.02.2027 h 15): Melpignano-San Donaci, Otranto-GC Muro, Palmariggi-V. Collepasso, SG Surbo-Oria, S. Veglie-Pol. Martius, Spongano-Alixias, V. Latiano-Presicce Acquarica.
GIORNATA 6 (08.11.2026 h 14.30 – 21.02.2027 h 15): Alixias-SG Surbo, Oria-Otranto, Palmariggi-Melpignano, Pol. Martius-GC Muro, Presicce Acquarica-Spongano, San Donaci-V. Latiano, V. Collepasso-S. Veglie.
GIORNATA 7 (15.11.2026 h 14.30 – 28.02.2027 h 15): GC Muro-Presicce Acquarica, Melpignano-Alixias, Otranto-Pol. Martius, SG Surbo-V. Collepasso, S. Veglie-San Donaci, Spongano-Palmariggi, V. Latiano-Oria.
GIORNATA 8 (22.11.2026 h 14.30 – 07.03.2027 h 15): Alixias-V. Latiano, Melpignano-SG Surbo, Oria-Presicce Acquarica, Palmariggi-S. Veglie, Pol. Martius-Spongano, San Donaci-GC Muro, V. Collepasso-Otranto.
GIORNATA 9 (29.11.2026 h 14.30 – 14.03.2027 h 15): GC Muro-Oria, Otranto-San Donaci, Presicce Acquarica-Pol. Martius, SG Surbo-Palmariggi, S. Veglie-Alixias, Spongano-Melpignano, V. Latiano-V. Collepasso.
GIORNATA 10 (06.12.2026 h 14.30 – 04.04.2027 h 16): Alixias-GC Muro, Melpignano-V. Latiano, Oria-Spongano, Palmariggi-Otranto, San Donaci-Pol. Martius, SG Surbo-S. Veglie, V. Collepasso-Presicce Acquarica.
GIORNATA 11 (13.12.2026 h 14.30 – 11.04.2027 h 16): GC Muro-V. Collepasso, Otranto-Alixias, Pol. Martius-Oria, Presicce Acquarica-San Donaci, S. Veglie-Melpignano, Spongano-SG Surbo, V. Latiano-Palmariggi.
GIORNATA 12 (20.12.2026 h 14.30 – 18.04.2027 h 16.30): Alixias-Pol. Martius, Melpignano-GC Muro, Palmariggi-Presicce Acquarica, San Donaci-Spongano, SG Surbo-Otranto, S. Veglie-V. Latiano, V. Collepasso-Oria.
GIORNATA 13 (10.01.2027 h 14.30 – 25.04.2027 h 16.30): GC Muro-Palmariggi, Oria-San Donaci, Otranto-Melpignano, Pol. Martius-V. Collepasso, Presicce Acquarica-Alixias, Spongano-S. Veglie, V. Latiano-SG Surbo.
CAMPI DA GIOCO
ALIXIAS “Giampiero Combi”, Alezio (LE)
GC MURO “Centro Pol.”, Muro Leccese (LE)
MELPIGNANO Comunale, San Donato di Lecce (LE)
ORIA Comunale, Oria (BR)
OTRANTO C. “Pasquale Nachira”, Otranto (LE)
PALMARIGGI “G. Carluccio”, Palmariggi (LE)
POL. MARTIUS Comunale, Martano (LE)
PRESICCE ACQUARICA “F. Ciullo”, Salve (LE)
SAN DONACI “C. Mazzotta”, San Pancrazio Sal. (BR)
SOCCER G. SURBO “D. Calvara”, Surbo (LE)
SOCCER VEGLIE Comunale, Leverano (LE)
SPONGANO Comunale, Spongano (LE)
VIRTUS COLLEPASSO Comunale, Collepasso (LE)
VIRTUS LATIANO Comunale, Latiano (BR)