in foto: lo stadio di Cagliaricopyright: Wikipedia

LIVE! CAGLIARI-LECCE, il tabellino

Cagliari, “Unipol Domus Arena”

domenica 05.05.2024, ore 12.30

Serie A 2023/24, giornata 35

CAGLIARI-LECCE 1-1

RETI: 26′ Mina (C), 84′ Krstovic (L)

–— FINALE —

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet – Zappa (46′ Wieteska), Mina, Dossena, Augello (77′ Azzi) – Nandez (90+1′ Obert), Makoumbou, Deiola, Luvumbo (67′ Shomurodov) – Gaetano, Lapadula (46′ Sulemana). A disp. Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Kingstone, Di Pardo. All. Claudio Ranieri.

LECCE (4-4-2): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Oudin (72′ Almqvist), Blin, Ramadani (72′ Rafia), Dorgu (59′ Pierotti) – Krstovic, Piccoli (46′ Sansone). A disp. Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Touba. All. Luca Gotti.

ARBITRO: Matteo Marcenaro sez. Genova (Moro-Garzelli; IV Monaldi; IV Abisso-Piccinini).

NOTE: Ammoniti Scuffet, Nandez, Deiola (C), Piccoli, Sansone, Ramadani, Baschirotto (L); espulso Gaetano (C) al 44′ per grave fallo di gioco. Rec. 3′ st, 6′ st.