LECCE – Gotti tiene alta l’attenzione per Cagliari: “Finché non lo dice la matematica non siamo salvi”. I convocati

Nuova trasferta e nuovo scontro diretto per il Lecce, ospite domani alle 12.30 del Cagliari. A presentare la sfida in conferenza stampa come di consueto il tecnico giallorosso Luca Gotti.

L’allenatore del Lecce inizia la sua disamina prepartita dall’andamento della gara che sarà: “E’ uno scontro diretto con le giornate che diminuiscono, sono punti fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Il contesto ambientale sarà vicino alla squadra, ha creato un gruppo, allargato, unico, come anche per noi, troveremo questo ambiente simile al nostro alla ricerca dei punti definitivi”. Gotti risponde ai complimenti di Ranieri: “Non ho letto i complimenti di Ranieri in dettaglio, conoscendolo credo che il Lecce che abbiamo visto oggi sia una squadra che a lui piace davvero”.

Le insidie del match saranno tante anche se da Cagliari si parla di Lecce salvo al novanta percento: “Non commento le dichiarazioni degli altri. Il Lecce forse è già salvo, probabilmente è già salvo, io penso che potrebbe essere salvo. La realtà dice che oggi non lo sei, è il mio unico modo di vedere le cose. Finché non c’è la matematica serve cercare punti”

Rientra Ramadani. L’albanese potrebbe giocare dall’inizio: “Direi di sì. Il ragazzo è stato fuori dal gruppo per dieci giorni, ma da quando è rientrato sembra che non sia successo nulla. Ha qualità e generosità, sembra che non si è mai fermato”.

Oudin ha trovato una continuità nelle due fasi, possesso e non possesso, con mister Gotti. Contro il Cagliari, il francese sarà importante: “Spesso con voi in questa sala abbiamo discusso che al di là di chi gioca e dove gioca sono importanti le relazioni tra giocatori, chi gioca con chi. Passo dopo passo cerco di prendere decisioni che come squadra siano adeguate al di là del singolo. Oudin sta giovando di questo ragionamento, è aiutato dagli altri difensivamente e dà volentieri il contributo perché è aiutato. Per quello mette al servizio poi del gruppo le sue qualità tecniche particolari, che non sono solo il palleggio. Si confonde il piede educato con gesti tecnici singoli, il fatto che sia importante per la categoria per passaggi chiave vuol dire che ha una testa veloce e una dote tecnica che supporta la lettura”.

Il popolo giallorosso ha risposto presente polverizzando i tagliandi. Il calore della tifoseria emoziona Gotti: “Sono cose che ti colpiscono un sacco. 415 biglietti andati in pochi minuti, poi non so il dato numerico ed ancora la gente si è organizzata con viaggi non agevoli all’ultimo riempiendo anche un altro settore adibito. Cose che mi fanno venire i brividi”.

I risultati che mancano non cambiano il cammino di avvicinamento al match: “La preparazione della settimana è stata fatta in maniera analoga al Monza, Sassuolo, Empoli e precedenti. Cerco stabilità di chi è focalizzato sul compito, non cerco instabilità di chi si lascia trascinare dall’aspetto emotivo. Blin? Dà tanto, sin dal primo minuto ho ritenuto fosse importante per il gruppo, vale il ragionamento al di là dei singoli per le relazioni. Il ragazzo porta all’interno del gruppo positività e risoluzione dei problemi anche non giocando, in campo e fuori”.

I convocati per Cagliari-Lecce:

PORTIERI: Falcone, Brancolini, Samooja, Borbei;

DIFENSORI: Baschirotto, Gendrey, Gallo, Touba, Venuti, Pongracic, Dorgu;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone, Krstovic.