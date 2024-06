LECCE – Presentato il progetto del nuovo centro sportivo a Martignano. Sticchi: “Scritta la storia”

Si è tenuta ieri in piazza della Repubblica a Martignano la presentazione del programma di realizzazione del nuovo centro sportivo del Lecce, il quale sarà sito proprio nel piccolo centro della Grecìa Salentina.

A fare gli onori di casa è stato proprio il sindaco, Luigino Sergio: “Ringrazio la società del Lecce, dal presidente alla dirigenza, e l’architetto Toscano, elemento centrale. Ringrazio coloro che stanno allestendo la nuova sede del Lecce Club intitolato a Saverio Sticchi Damiani. Sono orgoglioso che il Lecce abbia investito qui. Molti anni fa con l’assessore Alfarano, all’epoca assessore del comune di Lecce, cominciammo a tessere delle relazioni. Goccia dopo goccia siamo qui. Il Lecce ha scelto Martignano dopo aver valutato tutte le opzioni e a Martignano ha trovato le opzioni urbanistiche adatte. Tutto ciò ha consentito questa importante iniziativa mentre il paese è in crisi”.

Saverio Sticchi Damiani ha espresso così la felicità per la nascita della nuova casa del Lecce: “Grazie per il calore. Mentre siamo qui ora a celebrare il matrimonio tra l’US Lecce e Martignano abbiamo lanciato un messaggio chiaro. Abbiamo raggiunto un primo appuntamento con la storia del Lecce. In 120 anni di storia il Lecce non ha mai avuto un centro sportivo di proprietà, l’idea di aver fatto questa scelta qui ci deve rendere tutti orgogliosi. Mi fa piacere ricordare come si è arrivati a questa scelta. Un primo passaggio mi riporta a cinque anni fa quando chiesi a Pantaleo Corvino di tornare a Lecce per scrivere la storia, lui nell’area tecnica e io come presidente. Non parlammo solo di risultati sportivi, ma di un sogno comune. Mi disse di fare un passo, usare questo periodo insieme per fare un centro sportivo di proprietà. Fu un tema centrale per il progetto. Se si fa un centro sportivo, la società sta bene e gode di buona salute”.

Pantaleo Corvino risponde a Sticchi Damiani, che ha parlato dell’intermediazione del dirigente con la locale comunità, sull’importanza di avere un centro sportivo di proprietà: “Prima di esternare le mie sensazione, di solito io parlo di risultati di campo, stasera siamo qui a parlare di un altro grande risultato che ci siamo sempre prefissati. Sono qui a Martignano, vicino alla mia Vernole, sono troppo vicino per non capire quanto possa essere importante per la Grecìa questo progetto, nel cuore del Salento, qui siamo al centro. Ho tante emozioni nel venire qui, il presidente quando mi fece tornare a Lecce, mentre ero pur legato alla Fiorentina, avevamo in mente tanti sogni. Li definisco così. Quando sai che torni a casa, nel tuo territorio, nel cuore, nei sentimenti e nella passione dopo 20 anni da direttore in A e Campione d’Italia Primavera…sapevo la fame del territorio e la voglia di tornare in alto. Il presidente non mi ha chiesto questo, la Serie A e lo scudetto Primavera. Mi ha chiesto di fare calcio a Lecce, far star bene i nostri tifosi a Lecce, ed era giusto cominciare a pensare a strutture, impianti, strutture, infrastrutture. Abbiamo fatto già quasi tutto. Il Lecce ha una palestra bellissima, un suo pullman, spogliatoi che ci invidiano tutti. Tante cose. Ad Acaya abbiamo incrementato gli impianti sportivi, campo nostro per la Primavera”.

L’architetto Andrea Toscano ha concluso l’incontro dopo gli interventi degli amministratori locali di Martignano e della dirigenza US Lecce illustrando il progetto: “Ringrazio la società e mi preme dire una cosa fondamentale. Questa è una squadra fortissima, in campo e fuori. Riesce a crescere, dare visione a una squadra di calcio ma anche a un territorio unito”.

L’architetto continua, parlando della struttura in cui ci saranno 6 campi (2 solo per la prima squadra), ingressi separati, palestra, spazi living, uffici, bar e un parco verde con parcheggi e vari servizi interni: “Era un sogno questo centro sportivo, sta diventando realtà. La superficie totale sarà circa di 10 ettari, 85mila metri di centro sportivo più altro spazio. Sarà modernissimo, sostenibile, all’avanguardia, dalle caratteristiche salentine e sportive. Vedremo un video (riportato giù) e sarà una grande opera. Ringrazio tutti e spero possiate godere di un centro sportivo di grandissima qualità”.

Al termine della serata, si è parlato di tempi: “Il primo allenamento a Martignano si potrebbe ipotizzare già per ottobre-novembre 2024. Realizzeremo il centro in vari step, prima i primi due campi della prima squadra e poi il settore giovanile. In tre anni sarà ultimato. I lavori inizieranno quando finirà l’iter burocratico. Per la prima pietra attenderemo l’amministrazione, penso subito dopo l’estate, a settembre, comunque ci siamo”.