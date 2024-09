LECCE – Dorgu-Burnete a segno, Krstovic assist man: il resoconto degli impegni dei nazionali giallorossi

Si è chiusa ieri la finestra dedicata agli impegni internazionali. Da oggi, col rientro di tutti i convocati nelle rispettive rappresentative, mister Luca Gotti comincerà a lavorare a pieno ritmo in vista di Torino-Lecce di domenica. Questo il resoconto:

BANDA: in campo per 90 minuti in Costa d’Avorio-Zambia 2-0, poi sostituito in zona recupero; in campo solo nel primo tempo in Zambia-Sierra Leone sul punteggio di 1-1 (3-2 il finale);

BURNETE: autore del gol del momentaneo 1-0 in Romania-Germania U20 (2-3 il finale), sostituito all’82’; titolare sino all’82’ in Inghilterra-Romania U20 (sul parziale di 2-0 che è anche stato il risultato finale)

BERISHA: subentrato al 73′ in Ucraina-Albania sul punteggio di 1-2 (finale 1-2); in panchina in Albania-Georgia 0-1;

RAMADANI: in campo per tutta la gara in Ucraina-Albania 1-2 e in Albania-Georgia 0-1;

GASPAR: in campo per tutta la gara in Ghana-Angola 0-1 e in Angola-Sudan 2-1;

DORGU: autore del gol del provvisorio 1-0 in Danimarca-Svizzera (2-0 il finale), dopo essere entrato in campo all’81’; entrato in campo al 68′ sul parziale di 2-0 in Danimarca-Serbia (2-0 il finale);

RAFIA: in campo per tutta la gara in Tunisia-Madagascar 1-0; sostituito al 90′ in Gambia-Tunisia sul punteggio provvisorio di 1-2 (finale 1-2);

COULIBALY: sostituito al 46′ in Mali-Mozambico sul punteggio di 0-1 (1-1 finale); in panchina in Eswatini-Mali 0-1;

KRSTOVIC: sostituito al 78′ in Islanda-Montenegro sul parziale di 2-0 (2-0 finale); in campo per tutta la gara in Montenegro-Galles (1-2 finale), autore dell’assist per il gol di Camaj.