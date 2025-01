LA CRONACA – Approccio super e bomber Krstovic, colpo grosso Lecce a Empoli

Tris prezioso e fondamentale per il Lecce, che approccia al meglio il girone di ritorno espugnando per 1-3 il campo dell’Empoli diretta concorrente. Prestazione brillante così come di sofferenza da parte dei giallorossi, che resistono al momento del ritorno degli avversari scattando nuovamente nel finale. E la classifica torna a sorridere grazie ad un balzo importante che vale l’aggancio proprio ai toscani,

Emergenza sempre più importante per Giampaolo, il cui 4-3-3 prevede il ritorno di Helgason dal primo minuto per sopperire alle numerose assenze in mediana. D’Aversa risponde con il 3-4-2-1 e Cacace affiancato a Esposito alle spalle di Colombo. L’approccio del Lecce è strepitoso, e dopo un paio di ripartenze non sfruttate al sesto è già vantaggio. Helgason lancia Pierotti che è stoppato al momento del tiro, il pallone arriva a Morente che di piattone fa centro. Gli azzurri reagiscono prima con un mancino di Colombo facile preda di Falcone al decimo e, pochi secondi dopo, con una palla rubata da Maleh che poi sbaglia scelta da pochi passi. I giallorossi così puniscono con Krstovic, che all’undicesimo riceve il fallo laterale di Morente e di mancino volante batte ancora Seghetti sul suo palo. L’estremo toscano si riscatta al quarto d’ora, quando Krstovic lancia Helgason il cui destro è parato in angolo. Altra occasionissima giallorossa al 19′, Krstovic ruba palla a Ismajli ma non riesce a superare il portiere, ancora decisivo. Al 34′ prima vera palla gol per l’Empoli, pericoloso con l’inserimento di Grassi che devia al lato di un nulla il cross di Esposito.

Nella ripresa il Lecce subisce però subito il colpo avversario. E’ il 47′, il cross di Pezzella trova la sponda di Gyasi ed il tocco vincente di Cacace di testa sotto porta. Al 55′ cross di Esposito per la testa di Colombo, deviazione al lato. Rischio ancora due minuti dopo sull’ennesima palla persa dai salentini da inizio ripresa, Pezzella mette nuovamente in mezzo e Cacace trova la risposta pronta di Falcone. Per rivedere il Lecce in avanti bisogna aspettare il 73′ con il destro di Morente respinto dalla difesa empolese. Pericoloso Krstovic tre minuti più tardi, quando il suo destro è al lato di non molto. All’ottantaquattresimo destro forte di Sambia, palla alta sopra la traversa. Nell’azione seguente Esposito si libera al tiro che Falcone è attento nella deviazione in corner. Al 91′ i giallorossi chiudono la contesa grazie ad un chirurgico mancino di Krstovic, che scaraventa sotto la traversa lo scarico di Dorgu. E’ 1-3 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Cagliari, domenica 19 alle 15.

