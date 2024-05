LECCE – Gotti: “Punto importantissimo ma dobbiamo ancora continuare a giocare e farne altri”

In sala stampa, Luca Gotti sottolinea la gara di grande carattere del Cagliari e le difficoltà subite dal Lecce per buona parte di tempo.

“È stato un primo tempo molto spezzettato col Cagliari che ci ha sempre messo in difficoltà, anche sulle seconde palle. L’espulsione ha condizionato il resto e noi abbiamo gestito con maturità e senza frenesia, li abbiamo fatti correre tanto creando i presupposto per il pareggio. Il punto è importantissimo ma dobbiamo ancora continuare a giocare e fare punti, la squadra sta bene fisicamente e questo è anche merito di chi c’era prima di me. Sansone l’ho inserito per sfruttare la zona dietro i centrocampisti del Cagliari, togliendo Piccoli perché già ammonito e, considerata la sua esuberanza, ho preferito non avere sorprese. Abbiamo giocato con intelligenza, aspettando il momento giusto e sfiorando anche la vittoria in tre occasioni, era giusti provarci, i pali ci hanno detto di no ed è un peccato. la posta in palio era altissima, nell’intervallo ho esortato i ragazzi a restare concentrati solo su di noi e sulle cose del campo. I 43 minuti di gioco effettivo? Oggi ogni contatto è sempre fallo, ci sono ammonizioni che non esistono, cambiamenti che non mi piacciono. IL tempo effettivo si raggiunge educando gli atleti, credo che la nostra Serie A sia orientata verso questa direzione. Sono sorpreso per il rosso a Gaetano, che era evidente anche senza Var. vero è che i subentrati hanno dato un grosso contributo. Almqvist esterno nel 4-4-2 necessita di tempo e di lavoro. Oudin? Mi piace molto, ha la capacità di venire molto dentro al campo e di legare il gioco on inserimenti sempre pericolosi e di qualità”.

(Sky/Tmw)