LECCE – Battuto il Venezia, Primavera avanti in Coppa Italia

Il Lecce Primavera avanza in Coppa Italia. In mattinata i giallorossi hanno battuto per 1-0 il Venezia nel match dei sedicesimi di finale della manifestazione giocato al “Deghi Center” di San Pietro in Lama. Ha deciso il match una rete di Agrimi al 33′ del primo tempo.

nel prossimo turno, provvisoriamente calendarizzato per l’8 gennaio, i giallorossi andranno a sfidare la Roma. Il prossimo appuntamento in campionato, invece, sarà quello di venerdì ore 14, sempre in casa, contro l’Atalanta.

IL TABELLINO

LECCE-VENEZIA 1-0

RETI: 33′ Agrimi

LECCE: Sakho, Kovac (58′ Gorter), Kodor (69′ Bertolucci), Yilmaz, Lami, Agrimi, Metaj (58′ Delle Monache), Pacia, Minerva, Pejazic, Denis (58′ Ubani). A disp.: Rafaila, Verdosci, Russo, Esposito, Pehlivanov, Zivanovic. All.: Giuseppe Scurto

VENEZIA: Purg, Rioda, Bertoncello (24’ st Senciuc), Solda, Vicario (59′ Perissinotto), Schiavon (88′ Mariutto), Berengo, Chiesurin, Ladisa, Turella (46′ Modesto), Dalla Nora (69′ Nuvoli). A disp.: Vendruscolo, Arseni, Giardino. All.: Jordi Fernandez.

ARBITRO: Viapiana di Torino.