NARDÒ – Il Martina dilaga, per il Toro tanto nervosismo e una serata da dimenticare in fretta

Un derby amaro che si trasforma presto in un incubo sportivo per il Nardò, battuto con un netto 3-0 a Martina e costretto a capitolare sotto il peso degli episodi e di un nervosismo pagato a caro prezzo.

PRIMO TEMPO DA OLTRALPE – La sfida si incanala subito sui binari ideali per i padroni di casa. All’8′ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo nato da una punizione dal limite, Llanos trova lo stacco di testa vincente che supera Galli e sblocca il punteggio. Il Martina spinge forte e sfiora a più riprese il raddoppio, colpendo un palo interno con Cruz e divorando un’altra chance con Silvestro. Il Nardò prova a riordinare le idee variando il sistema di gioco nel 4-3-3 e sfiorando il pari con un colpo di tacco di Trombino. Al 40′ però arriva il primo episodio decisivo: Ceccarini reagisce a un fallo subito da Resouf e il direttore di gara estrae il cartellino rosso diretto. Nonostante l’uomo in meno, il Nardò sfiora l’1-1 allo scadere della prima frazione con una conclusione dal limite di Sacko, disinnescata da un gran volo di Colzani.

RIPRESA IN DOPPIA INFERIORITÀ – Se il finale di tempo era stato complicato, l’avvio di ripresa condanna definitivamente i granata. All’8′ del secondo tempo Vitale commette un’entrata da dietro ai danni di Silvestro e incassa la seconda espulsione della serata, lasciando i suoi in nove uomini. Orgogliosamente il Nardò prova persino a riaprire i giochi con un bolide da fuori di Rashidi deviato in angolo, ma proprio dal ribaltamento di fronte nasce il raddoppio martinese firmato da Antinucci. Al 25′ Silvestro cala il tris ribadendo in rete una corta respinta di Galli, chiudendo, di fatto, la gara con oltre 20 minuti d’anticipo.

TENSIONI E PROTESTE NEL POST GARA – Nel dopopartita il tecnico neretino Chianese recrimina duramente sull’operato dell’arbitro: “Faccio i complimenti alla squadra per come ha interpretato la gara contro un avversario di valore, ma in undici contro undici sarebbe stata tutt’altra partita. La punizione da cui nasce il primo gol era inesistente e l’espulsione di Ceccarini è apparsa esagerata, mentre prima del rosso a Vitale c’era un fallo non fischiato su Banse“. Di umore opposto il tecnico di casa Laterza, che si gode il riscatto dei suoi evidenziando la qualità delle giocate e gli interventi decisivi del proprio portiere Colzani.

Il Nardò chiude nel peggiore dei modi una settimana nata già male, vista la penalizzazione subita in classifica dopo aver conquistato la prima vittoria a Ischia. Domenica prossima, trasferta in terra campana contro la Palmese. Per il Martina (terza vittoria nelle ultime quattro), invece, visita a domicilio da parte del Francavilla in Sinni.

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IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 27.09.2026, ore 18

Serie D/H 2026/27, giornata 5

NARDÒ-MARTINA 0-3

RETI: 8′ st Llanos, 18′ st Antinucci, 26′ st Silvestro

NARDÒ (3-5-1-1): Galli; Vitale, Ingegneri, Russo; Rashidi, Sacko (37′ st Topazzini), Atteo (32′ st Rivadero), Ceccarini, Lugano (27′ pt Banse); Dell’Orzo (11′ st Margheriti), Trombino (32′ st Coulibaly). All. Chianese.

MARTINA (4-3-3): Colzani; Mancini, Dieng, Llanos, Berto; Correnti (11′ st Mastrovito), Fievez, Antinucci (23′ st Polito); Resouf (23′ st Diaw), Cruz (30′ st Moraes), Silvestro (37′ st Diaby). All. Laterza.

ARBITRO: Cerqua di Trieste.

NOTE: espulsi al 40′ pt Ceccarini (N) per fallo di reazione; all’8′ st Vitale (N) per gioco violento.

RISULTATI E CLASSIFICA