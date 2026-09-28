CASARANO – Derby da incubo, il Monopoli passa sul gong. Di Bari: “Mi prendo le responsabilità”

Finisce nel peggiore dei modi il tanto atteso derby del “Capozza”. Il Casarano si piega nel finale al Monopoli, incassando una sconfitta dolorosa che lascia l’amaro in bocca per come si era incanalata la gara e che scatena la contestazione dei tifosi di casa al fischio finale. Un vero e proprio harakiri per la formazione di mister Di Bari, incapace di sfruttare oltre un tempo di superiorità numerica e punita al 90′ da un gol rocambolesco di Olivieri, convalidato dal direttore di gara soltanto dopo la revisione all’FVS.

SUPERIORITÀ E OCCASIONI SPRECATE – Eppure l’avvio di gara dei rossoazzurri era stato di assoluto spessore. Spinto dal pubblico delle grandi occasioni, il Casarano parte aggressivo proponendo trame fluide condotte da Chiricò e dalla mobilità di Patierno. La svolta del match sembra arrivata già al 3′ di gioco: Knezovic si invola verso la porta e viene atterrato da Angileri. Richiamato dall’FVS, l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto per il difensore biancoverde, lasciando gli ospiti in dieci uomini. Forte dell’uomo in più, il Casarano prende d’assedio l’area avversaria. Al 11′ Chiricò serve Ferrara che spara alto sopra la traversa; al 19′ ancora Chiricò pesca Knezovic a colpo sicuro, ma il portiere Tommasi compie un miracolo salvando sulla linea di porta. Il Monopoli si difende con ordine affidandosi alle ripartenze di Fall, mentre Di Bari corre ai ripari inserendo Zanellato per l’ammonito Ferrara. Poco prima dell’intervallo è ancora Chiricò a sfiorare il vantaggio con una conclusione da posizione favorevole che sfila a fil di palo, mandando le squadre al riposo sullo 0-0.

INGENUITÀ DI PATIERNO E BEFFA FINALE – Nella ripresa Di Bari inserisce Cuzzarella per dare maggior peso e slancio all’attacco, ma al 6′ arriva l’episodio che cambia l’inerzia psicologica del derby: Patierno commette un’ingenuità clamorosa sferrando una gomitata a Piccinini e viene espulso, ripristinando la parità numerica in campo. Il Monopoli prende coraggio, anche se il Casarano continua ad avere le occasioni migliori per sbloccarla. Ci provano prima Chiricò e Ciotti, poi al 23′ Zanellato si ritrova a tu per tu con Tommasi ma si fa ipnotizzare e ribattere la conclusione del possibile vantaggio. La gara sembra avviata verso un pareggio sostanzialmente equo, ma al 45′ la beffa si materializza: sugli sviluppi di un calcio d’angolo si accende una mischia furibonda in area rossoazzurra e Olivieri riesce a spingere il pallone in rete superando Farroni. Tra le proteste di casa, l’FVS convalida la marcatura che regala i tre punti al Monopoli.

IL RAMMARICO DI MISTER DI BARI – Nel post-gara non nasconde la profonda amarezza l’allenatore rossoazzurro Di Bari, che prova comunque a salvare la prestazione complessiva del gruppo assunto a piene responsabilità: “Abbiamo impattato benissimo la partita e nella prima parte abbiamo giocato davvero bene. La squadra mi è piaciuta, a livello di prestazione non mi sento deluso ma mi prendo tutta la responsabilità di questa sconfitta. Fa male prendere un gol così nel finale, è una bella botta ma da domani dobbiamo trovare la forza per rialzarci”. Quanto al rosso comminato al suo centravanti, il tecnico non cerca alibi: “Patierno ha commesso un’ingenuità che purtroppo a volte capita anche ai calciatori più esperti“.

Prossimo step, sabato alle 14.30 in casa del Sorrento.

—

IL TABELLINO

Casarano (LE), stadio “G. Capozza”

domenica 27.09.2026, ore 21

Serie C/C 2026/27, giornata 7

CASARANO-MONOPOLI 0-1

RETI: 45′ st Olivieri

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino, Mercadante, Giraudo; Versienti (1′ st Cuzzarella), Logoluso, Ferrara (29′ pt Zanellato); Knezovic (10′ st Grandolfo), Patierno, Chiricò (35′ st Leonetti). All. Di Bari.

MONOPOLI (3-5-2): Tommasi; Colombara (39′ st Pucino), Piccinini, Angileri; Valenti, Calcagni (1′ st Cerretti), Battocchio, Greco, Olivieri; Vido (21′ st Scipioni), Fall (39′ st Bernardotto). All. Colombo.

ARBITRO: Vailati di Crema.

NOTE: espulsi al 5′ pt Angileri (M) per interruzione di chiara occasione da gol; al 6′ st Patierno (C) per gioco violento.

RISULTATI E CLASSIFICA