ECCELLENZA – Squinzano capolista d’acciaio. Festa Taurisano, blitz esterni per Ugento e Brilla Campi: i tabellini della 6ª

Lo Squinzano avanza come un treno e si conferma al comando della classifica di Eccellenza pugliese dopo la sesta giornata. Nemmeno il Cosmano riesce a frenare la corsa dei bianconeri che, sin qui, hanno perso per strada solamente due punti e ne conservano uno di vantaggio sul Canosa e quattro sul trio Taranto-Trani-Ostuni. Ieri è stata una serata memorabile per il Taranto, all’esordio nel rinnovato e bellissimo “Iacovone” con circa diecimila spettatori al seguito di una partita di Eccellenza. La copertina spetta al Taurisano di Pietro Sportillo, capace di battere il Trani sul proprio campo, il “Perrotta”, nuovamente a disposizione dei granata dopo circa due anni, causa lavori di ristrutturazione. Il Toro infila il quinto risultato utile consecutivo e si porta a ridosso delle prime posizioni. Giornata favorevole per Ugento – che conquista i primi tre punti in campionato sul campo dell’Acquaviva – e Brilla Campi – corsaro a Spinazzola. Il Maglie si aggiudica il derby col Racale proprio sulla sirena mentre l’Ostuni infligge la quinta sconfitta consecutiva al Galatina dell’esordiente mister Marco Perrone. Sul fondo sempre lo Spinazzola, ancora a secco di punti dopo sei turni.

Mercoledì e giovedì, gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia.

I tabellini della sesta:

TARANTO-NOVOLI 3-0

RETI: 27′ pt Losavio, 33′ st Saraniti, 47′ st rig. Taurino

TARANTO: Lombardo, Guastamacchia, Lanzolla, Morales, Hadziosnanovic, Vukoja, Di Paolantonio (21′ st Angiulli), Lupo, Soldani (39′ st Odia), Corvino (28′ st Taurino), Losavio (21′ st Saraniti). All. Tiozzo.

NOVOLI: Suma, Natale D., Stranieri, Forlino (44′ st Semeraro), Tecci, Dell’Anna, Tarantino, Ciracì (38′ st Cirio), De Biasi, Chabboura (16′ st Sendino), Avantaggiato (28′ st Miglietta). All. Luperto.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

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OSTUNI-GALATINA 1-0

RETI: 48′ st Ingredda

OSTUNI: Trevisano, Fortunato (9′ st Marzio), Parisi (6′ st Colaci), Zaccaria (16′ st Ingredda), Gomez, Patronelli, Massari (9′ st Pastore), Ferrante, Zolezzi, Mercurio, Sowe (43′ st Bari). All. Solidoro.

GALATINA: Caroppo, Fruci, Togora, Monteduro, Marin, Lupo, Prekducaj (22′ st Flordelmundo), Panadero, Abatelillo (12′ st Attanasio), Mariano (43′ st Candido), Donno (34′ st Dorini). All. Perrone.

ARBITRO: Polistena di Soverato.

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A. TOMA MAGLIE-ATL. RACALE 2-1

RETI: 4’ pt Cariddi (TM), 27’ pt Siverio (AR), 47′ st Sosa (TM)

A. TOMA MAGLIE: De Carlo L., Marocco (34’ st Mele), Amato, Perez, Baeza, Farisè, Stragapede (23’ st Tataru), Cariddi (23’ st Andrisani), Milanese (28’ st Paglialunga), De Carlo S. (5’ st Carrozzo), Sosa. All. Giordano.

ATL. RACALE: Sendin, Lamberti, De Santis, Piretti (28’ st Mocdece), Signore, My, Lonzo (40’ st Patarnello), Bonoha (40’ st Scarpina), Prete (1’ st Martina), Siverio, Prinari. All. Tartaglia.

ARBITRA: Pepe di Lecce.

(US A. Toma Maglie, Salvatore Maruccio) – La Toma Maglie accoglie al Tamborino Frisari l’Atletico Racale e trova la seconda vittoria stagionale. Tre punti che arrivano al 91’ grazie al gol di Sosa. Nel primo tempo il provvisorio 1-1 firmato Cariddi e Siverio.

Mauro Giordano opta per qualche cambiamento nella formazione. Confermato De Carlo a difesa della porta, Marocco e Amato sulle fasce; Baeza e Farisè centrali. In mediana Stragapede (all’esordio) e Perez mediani con De Carlo S. sulla trequarti; Sosa, Milanese e Cariddi davanti. L’Atletico Racale si presenta con Sendin tra i pali, a seguire Lamberti, De Santis, Pirretti, Signore, My, Lonzo, Bonoha, Prete, Siverio e Prinari.

Nel primo tempo la squadra di Mauro Giordano inizia con un buon piglio. Match che si mette subito su ritmi alti: Racale al pressing, Maglie che non sta a guardare. Nei primi minuti però è proprio l’Atletico Racale a trovare la prima palla pericolosa: calcio di punizione battuta da Pirretti direttamente in porta e De Carlo L. che risponde. Dopo tre minuti, i giallorossi trovano il gol del vantaggio. Calcio di punizione per fallo di Lamberti sulla trequarti. De Carlo S. alla battuta, ma il pallone viene respinto dalla difesa, restando comunque in area di rigore. Sosa suggerisce per Milanese che non arriva ma Cariddi trova il pallone e il primo gol stagionale e in prima squadra alla prima da titolare. I biancazzurri rispondo immediatamente. La partita si gioca sempre su ritmi molto alti, con entrambe le squadre a cercare il gol e di portare il risultato a casa. Molti i cambi di fronte e alto il pressing, tanto da chiudere le azioni e le idee. Al 21’ su calcio d’angolo degli ospiti, De Carlo si fa trovare pronto a deviare un pallone destinato in porta. Cinque minuti dopo il Maglie va vicino al raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma al calcio di rinvio arriva il pareggio racalino. Sendin verso Siverio che libero da marcature aggancia e manda in porta.

La reazione del Maglie non tarda ad arrivare, ma sono tanti i falli che compromettono la continuità e la fluidità del gioco.

Nella ripresa i giallorossi partono forte provando ad alzare il baricentro e a pressare il Racale. Infatti nei primi minuti i padroni di casa trovano tre calci d’angolo. La sequenza dalla bandierina si chiude con un colpo di testa di Stragapede, troppo alto. Nei minuti successivi è la squadra di Graziano Tartaglia a rendersi pericolosa, complici degli errori di disimpegno dei passerotti. Superato il quarto d’ora di gioco, la Toma ha l’occasione per rompere nuovamente l’equilibrio: regola del vantaggio per un fallo, Milanese continua l’azione involandosi sulla fascia. Tentativo che viene deviato dagli avversari. Il Maglie continua a tenere i giri alti, anche grazie alle sostituzioni di Giordano per dare nuova linfa alla squadra. Sempre Milanese e Sosa protagonisti: il 71 riceve palla e vola verso la porta avversaria, segue il compagno che sul suggerimento dell’argentino calcia, ma il pallone è troppo alto. Sul filo della mezz’ora però il Racale fa tremare i tifosi della Est: su possesso palla giallorosso arriva il ribaltone racalino. La squadra si riversa in avanti e sul giro palla mette in difficoltà la difesa magliese, l’imprecisione grazia i padroni di casa. Azione che si ripete pochi minuti dopo. Giordano dunque cambia tattica togliendo Marocco e inserendo Mele sulla fascia destra. Al 39’ Racale vicino al gol con Bonoha: l’8 biancazzurro riesce a rubare palla a Paglialunga e si accentra, De Carlo in due tempi disinnesca. Nei minuti finali il Maglie aumenta ancora di più i giri anche grazie all’inserimento di Tataru, che spinge sulla fascia. In pieno recupero con Sosa, infatti, arriva il nuovo vantaggio giallorosso che fa esplodere il Tamborino Frisari. Il Racale pressa alla ricerca del pareggio beffa, ma dopo 8’ di recupero arriva il triplice fischio.

La Toma dunque festeggia e si prepara al ritorno di Coppa Italia contro il Taurisano.

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TAURISANO-S. TRANI 3-2

RETI: 4′ pt Loiodice (TR), 19′ pt Cavalieri (TA), 22′ pt Okoh (TA), 10′ st Pennetta rig. (TA), 20′ st Fischetti (TR)

TAURISANO: Liso, Raffin, Bianco P., De Vasconcelos, Cavalieri, Pennetta, Bianco M. (24′ st Mazza), Mballa (20′ st Ponzo, 45′ st Lattante), Okoh (10′ st Maiolo), Boedo Varela (38′ st Morleo), Miggiano. All. Sportillo.

S. TRANI: Silvestris, Acosta (1′ st D’Elia), Neri, Tkachuk, Donnarumma (38′ pt Radicchio), Martinez, Milli (1′ st Colombo), Turitto (30′ st Di Natale), Capobianco, Loiodice, Yeboah (11′ st Fischetti). All. Moscelli.

ARBITRO: Idone di Reggio Calabria.

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ATL. ACQUAVIVA-UGENTO 0-1

RETI: 2′ pt Becerri

ATL. ACQUAVIVA: Ditoma, Di Cillo (18′ st Stella), Costa, Conceicao (41′ st Cosmo), Cassini, Taal, Graziano, Pereira (33′ st Bianchi), Florez, Fall (18′ st Rucci), Di Cagno (8′ st Goh). All. Esposito.

UGENTO: Stella, Mennea (38′ st Angelelli), Marcè, Graziano, Pignataro, Macias, Lombardo (39′ st Barroso), Romano, Hidalgo, Albin Gomez, Becerri (43′ st Larrucea). All. Oliva.

ARBITRO: Uccelli di Perugia.

NOTE: al 43′ st espulso Florez (A).

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SQUINZANO-COSMANO FG 2-0

RETI: 46′ pt Bonicelli, 24′ st D’Anna

SQUINZANO: Partal, Tomas, Ortigao (33′ st Urbano), D’Anna (34′ st Espindola), Arnesano, Sanchez, Greco, Bonicelli (18′ st Mancarella), Ciracì (39′ st Malerba), Fineo (24′ st Gemma), Iaia. All. Funaro.

COSMANO FG: Armenise, Acquavia (18′ st Scoccola), Botticelli (30′ st Longo), Paolillo, Mascia, Colonna (8′ st Patierno), Divittorio, Landi (18′ st De Marco), Aroca, Sfrecola, Iddi. All. Mascia.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

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BITONTO-UC BISCEGLIE 1-2

RETI: 17′ pt e 44′ pt Ramos (UC), 46′ st Chacon (B)

BITONTO: Cozzella, Cariello, Delgado (10′ st Catalano), De Luca, Napoli (10′ st Venanzio), Natola, Cutrone (40′ st Mercone), Bigongiari (15′ st Chacon), De Michele (17′ st Meliddo), Palazzo, Saani. All. Modesto.

UC BISCEGLIE: Lullo, Lorusso (32′ st Touray), Bufi, Lobjanidze, Loseto, Caputi (32′ st Pignataro), Diaz, Zinetti (27′ pt Barrasso), Ramos (25′ st Conte), Bellomo (40′ st Croce), Amoroso. All. Digiorgio.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

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N. SPINAZZOLA-BRILLA CAMPI 0-2

RETI: 28′ st rig. Caravaglio, 45′ st Facecchia

N. SPINAZZOLA: Sapri, Paparella, Bellino, Gabriele (29′ st Loconte, 40′ st Tabares), Cappellari, Silvestri, Quarta (13′ st Gramegna), Dargenio, Montereale (14′ st Schiavone), Simone (42′ st Luce), Bozzi. All. Maino.

BRILLA CAMPI: Menendez, Polo (43′ st Dell’Atti), Cucci, Milessi (27′ st Quatraro), Caravaglio, Layus, Calò, Moran, Cavaliere (40′ st Olibardi), Facecchia, Prete. All. Calabuig.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

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POLIMNIA-CANOSA 0-4

RETI: 8′ st e 40′ st Di Piazza, 24′ st Lattanzio, 39′ st Dammacco

POLIMNIA: Lonoce, Nacci (30′ st Cutrignelli), Brigida, Milella, Cantalice (41′ st Di Cesare), Ripanto, Buonamico (7′ st Impedovo), Cafarella (25′ st De Crescenzo), Niang, Caserta, Palmisano. All. Marasciulo.

CANOSA: Masi, Di Fulvio, Iagulli, Rotondo (32′ st Dammacco), Visani, Bernaola, Cafagna, Farinola (44′ st Bucci), Lattanzio, Lavopa (43′ st Simone), Di Piazza (20′ st Russo). All. De Candia.

ARBITRO: Celi di Bari.