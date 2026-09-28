PROMOZIONE – Ruffano corsaro, prima gioia per il Matino. Mesagne è già nel caos (come Lucera): i tabellini della 4ª

Dopo sole tre settimane dall’avvio del campionato di Promozione pugliese, arriva già il primo risultato “a tavolino” per mancata presentazione in campo di una squadra. Si tratta del Mesagne che vive momenti di profonda crisi societaria tanto che ieri, alla convocazione dei calciatori per la partita contro l’Erchie, hanno risposto solamente in due. Una situazione simile si è già verificata anche nel girone A col Lucera che, in quattro partite di campionato, ha già incassato 39 gol oltre ai tre a tavolino per la sconfitta decretata dal Giudice sportivo nella partita contro la Virtus Bisceglie per gravi irregolarità nella presentazione all’arbitro dei documenti di riconoscimento dei calciatori in distinta. La compagine foggiana, presumibilmente, schiera una formazione infarcita di ragazzi e ragazzini per non si sa quali motivi.

Se quelle di Mesagne e Lucera saranno crisi passeggere o strutturali lo sapremo nelle prossime settimane. Certo è che appare oltremodo assurdo sia che queste due società si trovino già in crisi a settembre, sia che ne sia stata valutata positivamente la domanda di iscrizione ad agosto da parte della federazione regionale. Ad oggi, dunque, i campionati di Promozione, in entrambi i gironi, sono già “corretti” dal Giudice sportivo a tavolino.

Tornando al calcio giocato: l’Erchie, in settimana, si vedrà assegnare i tre punti a tavolino con cui salirà a quota 10, appaiando il Latiano, fermato in casa dal Trepuzzi. Il neopromosso Ruffano passa a Sava e avvicina il terzo posto del Taviano che rimonta due gol al Manduria con la doppietta di Castrì. Primo pareggio stagionale per il Tricase, frenato a San Vito. In coda annaspa il Manduria con tre punti, come il Leverano (terzo ko di fila); ai due si aggiunge il Matino che vince la prima partita in campionato regolando il Locorotondo. Ultimo il Mesagne a cui in settimana sarà sottratto il punto conquistato nella prima giornata contro il Grottaglie.

I tabellini:

LATIANO-TREPUZZI 0-0

LATIANO: Lamarina, Amaddio, Galasso, Schirinzi, Ribezzi A., Grande (18′ st Denisi), D’Ippolito, Pichierri, Di Leo (18′ st De Pasquale), Menga (40′ st Gorgoni), Pascariello (18′ st Castagna). All. Ribezzi F.

TREPUZZI: Giangrande, Pino, Vigliotti, Taurino, Martina (37′ st Rizzo), De Lorenzis, Diop, Negro, Quarta (1′ st Protopapa), Brue (34′ st Murrone), Verri (1′ st Guadadiello). All. De Pascalis-Sardelli.

ARBITRO: Calia di Taranto.

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V. ERCHIE-MESAGNE n.d. (il Mesagne non si è presentato in campo)

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SAN VITO-TRICASE 2-2

RETI: 15′ pt Morelli (S), 35′ pt Manisi (T), 39′ pt Procida (S), 22′ st Lorusso (T)

SAN VITO: Russo, Camposeo, Tamburrano, Perrone, Morleo, Medico, Lazzoi, Quaranta (15′ st Manta), Morelli (22′ st Pinto), Procida (10′ st Marino), Di Giulio. All. Caputo.

TRICASE: Passaseo, Desiderato, Elia, Matere, Giglio, Zecca, Caputo, Caracciolo, Lorusso, Scialpi (15′ st Torsello), Manisi. All. Carrozza.

ARBITRO: Dileo di Barletta.

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RV GROTTAGLIE-SP. ORIA 3-3

RETI: 3′ pt e 43′ st Delgado (O), 10′ pt e 7′ st Montechiesi (G), 24′ st rig. Mancarella (O), 27′ st Ruibal (G)

RV GROTTAGLIE: Soto, Di Re, Fashanu, Carlucci (4′ st Bayon), Mastrangelo, Secondo, Faccini (20′ st Balanda), Berdini (28′ pt Spataro), Martins, Ruibal (35′ st Roland), Montechiesi (35′ st Doka). All. Scardamaglia.

SP. ORIA: Cappello, Mancarella, Martina, Tondo (10′ st Lomartire), Narducci, Russo (19′ st D’Ettorre), Mingiano, Gomis (35′ st Riezzo), Alfarano, Janiszewski, Delgado. All. Colluto.

ARBITRO: Gadaleta di Molfetta.

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LEVERANO-GINOSA 1-3

RETI: 3′ pt Ventura (G), 25′ pt e 35′ pt Secka (G), 24′ st Porpora (L)

LEVERANO: Franco R., Manca, Rutigliano (35′ pt Monteleone), De Luca, Suppressa (14′ st Pomes), Stella (35′ pt Pasculli), Bardaro (19′ st Nestola K.), Odone, Nestola G., Porpora, Perrone. All. Franco E.

GINOSA: Bellini, Cimmarusti, Appeso, Passarelli, Ventura, Prete, Fortunato (25′ st Lovecchio P.), Verdaro (33′ st Matera), Basta (13′ st Lopez), Lenoci (21′ st Lovecchio G.), Secka (4′ st Dell’Orco). All. Pizzulli.

ARBITRO Airoldi di Molfetta.

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SAVA-RUFFANO 1-3

RETI: 15′ pt Valentini (R), 5′ st Aprile (R), 12′ st Trovè (R), 33′ st Bellanova (S)

SAVA: Miccoli, Fornaro, Spinelli, Giunta, Ligorio (6′ st Cicala), Fabiano, Quazzico (14′ st Camarda), Richella, Tursi (12′ st Bellanova), Sernia, Villani. All. Santoro.

RUFFANO: Negro, Preite, Halim (25′ st Verardo), Tamborrino, Alessandrì, Trovè (42′ st Scarlino), Valentini (32′ st Garzia), Aprile, Vergari (32′ st Piccinno), Nuzzo, Calzolaro. All. Galiotta.

ARBITRO: Perrone di Lecce.

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TAVIANO-MANDURIA 2-2

RETI: 28′ pt Napolitano (M), 44′ pt Vapore (M), 30′ st e 38′ st rig. Castrì (T)

TAVIANO: Bibba, Hoxha, Romano, Carrozza, Solimeno, Baglivo (25′ st Sciuscio), Quarta, D’Amanzo (47′ st Levanto), Gennari, Castrì, Ciriolo (28′ st Leonetti). All. Costantini.

MANDURIA: Lauretti, Bevilacqua (45′ st Massimo), Chiochia, Teixeira, Mazzarano, Lippo, Napolitano (27′ st Nanou), Coronese (21′ st Gatto), Palumbo (15′ st Zuccaro), Vapore, Marangione (15′ st De Mitri). All. Marsili.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Sotto di due reti, il Taviano firma una grande reazione nel secondo tempo e blocca il Manduria sul 2-2. Dopo un palo di Castrì, gli ospiti sbloccano la gara con Napolitano e raddoppiano con Vapore prima dell’intervallo, approfittando anche di un gol annullato a Gennari. Nella ripresa il portiere ospite Lauretti para un rigore a D’Amanzo, ma sale in cattedra Castrì: prima accorcia con un gran tiro a giro e poi firma la doppietta personale trasformando dal dischetto il definitivo 2-2.

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V. MATINO-V. LOCOROTONDO 2-1

RETI: 25′ pt Maraschio (M), 19′ st Puzzovio (M), 40′ st Di Lonardo (L)

V. MATINO: Colapietro, Puzzovio, Gomez, De Donno, Garcia, Beraza, Gravili, Mossolini (4′ pt Maraschio, 44′ st Coppola), Carrino, Garcia (44′ st Forcignanò), Almirall. All. Salvadore.

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Sportelli, Lacirignola (14′ st Palmisano F.), Simeone, Neglia, Natale J., Kola, Laguardia, Bevilacqua (16′ st Pentassuglia), Natale R. (37′ st Keita), Di Lonardo. All. Calabretto.

ARBITRO: Magnifico di Bari.