BASKET B Int./m – A9 Nardò, esordio nell’Interregionale con sconfitta a Matelica

L’A9 Basket Nardò assaggia per la prima volta la Serie B Interregionale e scopre subito quanto possa essere sottile il margine in una categoria nuova. A Matelica il Toro resta in partita fino alla sirena, prova più volte a riprendere i padroni di casa, ma deve arrendersi 93-86 al termine di quaranta minuti giocati ad alta intensità.

Nardò rompe subito il ghiaccio e chiude avanti il primo quarto 21-23. Matelica risponde nella seconda frazione, senza riuscire a scrollarsi di dosso i granata: all’intervallo è 49-47 e la partita resta apertissima.

È dopo il rientro dagli spogliatoi che i marchigiani provano a scappare. Milosevic e Gay accendono Matelica, le triple iniziano a pesare e il vantaggio arriva più volte fino al +11. L’A9 incassa, reagisce e torna ancora sotto, chiudendo il terzo quarto sul 70-67.

L’aggancio, però, rimane sempre a un possesso di distanza. Ogni tentativo granata trova una risposta dei padroni di casa, che nell’ultimo periodo riescono a difendere il margine fino al 93-86 finale.

A guidare Nardò è Emmanuel Adeola, autore di 25 punti con 5/8 da tre. Lautaro Fraga chiude con 16 punti e 7 assist, Francesco Grassi ne aggiunge 15. L’A9 saluta Matelica con una sconfitta, ma dimostra di avere la capacità di restare dentro una partita che più volte sembrava sul punto di sfuggire.

(Andrea Vantaggiato)

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IL TABELLINO

VIGOR MATELICA-A9 NARDÒ 93-86

Vigor Matelica: Milosevic 26, Gay 18, Panzini 12, Liberati 10, Doneda 10, Guidolin 9, Valle 8, Pacini ne, Mattei ne, Pierantoni ne.

A9 Nardò: Adeola 25, Fraga 16, Grassi 15, Bolis 8, Boev 6, D’Apice 6, Bartolozzi 5, Valente 5, Castellitto 0, Bissok 0. All. Castellitto.

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BASKET SERIE B Interregionale

RISULTATI Conference Sud Est gir. E (giornata 1): Dinamo Brindisi-NB Aquilano 49-88, Porto Recanati-Monopoli 75-77, Matelica-Nardò 93-86, Am. Pescara-Adria Bari 86-81, Civitanova-V. Castellaneta 72-81, Corato-Recanati 69-75, NV Mesagne-Molfetta 86-75, Matera-Lions Bisceglie 85-76.

CLASSIFICA: NB Aquilano, NV Mesagne, Matera, Castellaneta, Matelica, P. Recanati, Pescara, Monopoli 2 – Adria Bari, Corato, Nardò, Bisceglie, Civitanova, Molfetta, D. Brindisi 0.

PROSSIMO TURNO (3-4 ott.): Castellaneta-Corato, NB Aquilano-NV Mesagne, Monopoli-Matera, Adria Bari-Matelica, Nardò-Civitanova, Bisceglie-Pescara, Recanati-D. Brindisi, Molfetta-Porto Recanati.