LECCE – Ripresa dei lavori a Martignano, fissata un’amichevole con l’Altamura. Anticipi e posticipi dalla 13ª alla 19ª

In casa Lecce prosegue il percorso di preparazione in vista della ripresa del campionato, sfruttando la pausa dedicata agli impegni delle selezioni nazionali. La truppa giallorossa è stata impegnata ieri mattina presso il centro sportivo di Martignano per un programma di lavoro focalizzato su attivazione tecnica, esercitazioni tecnico-tattiche e una consueta partita a ranghi misti.

LAVORO A RANGHI RIDOTTI E INFERMERIA – Mister Eusebio Di Francesco ha dovuto guidare la seduta con un gruppo inevitabilmente ridotto a causa dei nove elementi assenti perché precettati dalle rispettive rappresentative nazionali: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Monteiro, N’Dri, Ngom, Penev e Tiago Gabriel. Sul fronte degli indisponibili, prosegue il lavoro differenziato e personalizzato per Berisha e Geubbels, attesi al rientro nei ranghi per aumentare le opzioni del reparto avanzato. Al termine dell’allenamento il tecnico ha concesso qualche ora di riposo alla squadra, fissando la ripresa delle sedute per domani pomeriggio, sempre sul terreno di gioco di Martignano.

TEST AMICHEVOLE E IL NUOVO CALENDARIO – Per mantenere alto il ritmo gara, la società ha programmato per il pomeriggio di giovedì uno snodo importante di questo periodo di sosta: alle ore 15, presso il DEGHI Center di San Pietro in Lama, i giallorossi affronteranno in un test amichevole a porte aperte l’Altamura, squadra di Serie C, permettendo così anche ai tifosi di seguire da vicino i progressi della squadra.

Nel frattempo, la Lega Serie A ha ufficializzato il programma di anticipi e posticipi che traccia il cammino dei salentini dalla 13ª alla 19ª giornata di campionato. Un calendario denso di appuntamenti probanti: