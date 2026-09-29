PODISTICA – Parabita, festa doveva essere e festa è stata: in oltre 400 alla “Scalata delle Veneri”

Grande partecipazione e cornice di pubblico a Parabita per la 15ª edizione della “Scalata delle Veneri”, tappa del circuito regionale Running in Salento e valevole come Competizione Nazionale degli Ingegneri. Oltre 400 podisti provenienti da ogni parte d’Italia si sono dati appuntamento nella mattinata di domenica 27 settembre, affrontando un percorso affascinante e selettivo di 10,5 chilometri allestito con maestria dalla Podistica Parabita guidata dal presidente Antonio Tornesello.

PARTENZA TRA I SITI STORICI – Lo start, dato alla presenza del presidente della Fidal Puglia Eusebio Haliti, ha visto gli atleti snodarsi tra il centro storico, il suggestivo Parco Archeologico della Grotta delle Veneri e le salite della Collina di Sant’Eleuterio, in un alternarsi di asfalto, sterrato e dislivelli impegnativi.

IL PODIO MASCHILE E FEMMINILE – Nella prova maschile il successo assoluto è andato a Zakaria Zakri dell’Atletica Salento Aradeo, capace di fermare il cronometro sul tempo di 38’47”. Sul podio sono saliti anche Gabriele Lezzi (Bottazzo Runners, 39’48”) e Daniele Leggio (A.S.D. Tre Casali, 39’57”). Tra le donne ha bissato il successo dello scorso anno Agnese De Luca (A.S.D. Cursores) in 46’37”, precedendo Valentina Pascali (Saracenatletica, 48’20”) e la portacolori di casa Piera Pastore (Podistica Parabita, 48’29”).

SOLIDARIETÀ E TERZO TEMPO – Accanto alla gara agonistica si è svolto il “Walking delle Veneri”, camminata veloce di 6 chilometri il cui ricavato è stato devoluto all’associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni ufficiali, alla presenza del consigliere Fidal Raimondo Orsini e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce Francesco Micelli, prima del ristoro finale impreziosito dal “Panciotto”, dolce tipico preparato per l’occasione.