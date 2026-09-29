TENNIS – Ct Maglie, al via il campionato A2 a squadre: rosa, avversari e calendario

Partirà domenica prossima, 4 ottobre, la nuova avventura della rappresentativa del Circolo Tennis Maglie ACI Sara ti Assicura nel campionato di Serie A2 maschile a squadre.

I salentini sono stati inseriti nel girone 1 insieme a Park Tennis Club Genova, TC Pistoia – Vannucci Piante e TC Villasanta. Il primo avversario del CT Maglie sarà il TC Pistoia che scenderà in Salento domenica prossima; il calendario poi prevede la trasferta dell’11 ottobre contro il Villasanta; il match casalingo del 18 ottobre contro il Park Tennis Club Genova; la trasferta del 25 ottobre contro il TC Pistoia; la gara in casa del 1° novembre contro il TC Villasanta e, per finire, la trasferta dell’8 novembre contro il Park Tennis Club Genova. Playoff il 22 e 29 novembre; playout nelle stesse date con eventuale turno successivo il 6 dicembre.

Il roster del Ct Maglie: Tiago Manuel Dias Pereira (123 Atp, 2.1, Portogallo); Max Alcala Gurri (130 Atp, 2.1, Spagna); Jonas Forejtek (433 Atp, 2.1, Cechia); Alberto Bronzetti (2082 Atp, 2.1); Adrien Ji-Hoo Gabat (1155 Atp, 2.3, Francia); Matias Ponce De Leon Gomila (1551 Atp, 2.3, Spagna); Silvio Mencaglia (1556 Atp, 2.3); Dennis Ciprian Spircu (2.4, Under 18); Riccardo Manca (2.6, Under 18).