ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo sei turni: comanda il Canosa

Dopo le prime sei giornate di campionato, nella classifica marcatori di Eccellenza cominciano a delinearsi le gerarchie. In vetta si posiziona Matteo Di Piazza del Canosa, autore di 6 reti nelle prime sei uscite, inseguito dal compagno di squadra Lattanzio a quota 5 e da Ramos (UC Bisceglie) fermo a 4 centri. Un gradino più in basso c’è D’Anna, trascinatore dello Squinzano in compagnia del centrocampista-goleador Bonoha dell’Atletico Racale.

La classifica marcatori aggiornata:

6 RETI: Di Piazza (Canosa);

5 RETI: Lattanzio (Canosa);

4 RETI: Ramos (UC Bisceglie);

3 RETI: Caserta (Polimnia), Palazzo L. (Bitonto), Ripanto (Polimnia), Corvino (Taranto), Bonoha (Atl. Racale), Fischetti (S. Trani), D’Anna (Squinzano);

DUE RETI: Croce (UC Bisceglie), Lupo (Galatina), Hidalgo (Ugento), Garcia D. (A. Toma Maglie), Palmisano (Polimnia), Cavaliere (Brilla Campi), Citro (Squinzano), Farinola (Canosa), Gningue (Atl. Acquaviva), Pirretti (Atl. Racale), Yeboah (S. Trani), Zolezzi (Ostuni), Niang (Polimnia), Morales (Taranto), Saani (Bitonto), Turitto (S. Trani), Ingredda (Ostuni), Facecchia (Brilla Campi), Losavio (Taranto), Loiodice (S. Trani);

UNA RETE: 77 calciatori