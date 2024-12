Tennis e ricavi, a Sinner va lo scettro di paperone

Avete la benché minima idea di quanto potrebbero incassare i tennisti più forti sul circuito internazionale? Siamo abituati ad elencare gli stipendi da favola di tanti calciatori, ma anche di altri atleti nel mondo della F1 piuttosto che della pallacanestro, ma nell’universo tennistico spesso e volentieri si fatica a parlare di cifre reali. Sul blog di Betway Sports, sito di scommesse tennis, è stato pubblicato un interessante approfondimento sui tennisti più pagati in questo anno, che andiamo a scoprire di seguito.

Uno sguardo alla top 10 combinata

Concentrandoci sul 2024, è abbastanza facile intuire come il tennis abbia avuto un vero e proprio dominato, ovvero il nostro portacolori Jannik Sinner. Una sfilza di prestazioni e risultati che hanno lasciato sbalorditi un po’ tutti e hanno inevitabilmente mandato in estasi un po’ tutti gli appassionati di tennis, ma più in generale buona parte degli italiani.

E anche la classifica dei “paperoni” del tennis è piuttosto chiara, dal momento che Sinner non ha avuto rivali in questi termini, riuscendo addirittura a battere quanto fece Djokovic lo scorso anno, visto che il serbo aveva raggiunto la cifra di 15,95 milioni di dollari. Discorso completamente diverso per Sinner, che è riuscito ad abbattere anche il muro dei 16 milioni di dollari, sfiorando per pochissimo la soglia dei 17 milioni.

Un conto in banca che si è inevitabilmente ampliato, anche grazie ovviamente ai risultati raggiunti sul campo. Questi 16,91 milioni di dollari sono frutto solo ed esclusivamente di quanto guadagnato tramite montepremi. Ovviamente le partite disputate in singolare hanno pesato in maniera notevole, ma anche il doppio qualche soddisfazione l’ha data (oltre 32 mila dollari).

Subito dopo Sinner, in questa particolarissima classifica, troviamo ovviamente il suo grande rivale in questo periodo. Stiamo inevitabilmente facendo riferimento al tennista di origini iberiche Carlos Alcaraz, seppur le cifre siano notevolmente distanti rispetto a quanto incassato dall’atleta altoatesino. Si parla, nel caso del tennista spagnolo, di una somma intorno ai 9,85 milioni di dollari.

Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo un’atleta del circuito femminile, ovvero Aryna Sabalenka, che si è ripresa con la forza e la tenacia il primo posto nella graduatoria WTA, in un 2024 che le ha riservato parecchie soddisfazioni. Infatti, per la Sabalenka sono arrivate due affermazioni di altissimo livello, dal momento che si è portata a casa sia l’Australian Open che l’US Open. Nel suo caso, è passata all’incasso di qualcosa come 9,73 milioni di dollari, davvero niente male, tallonando da vicino il secondo posto di Alcaraz.

La classifica vede, al quarto posto, un’altra atleta femminile, che ha disputato una grandissima stagione sia nel singolare che nel doppio. Stiamo parlando di Coco Gauff che, in totale, conti alla mano, si è portata a casa la bellezza di 9,35 milioni di dollari. Nel singolare la cifra è di ben 8,88 milioni di dollari, ma anche i numeri del doppio, oltre 472 mila dollari, sono di sicuro interesse.

L’obiettivo di Sinner per il futuro

Jannik Sinner chiaramente non poteva chiedere di più da questa stagione, visto che è andato tutto, o quasi, secondo i suoi piani. Probabilmente nessuno poteva immaginare una crescita del genere da parte dell’atleta altoatesino, che è stato in grado pure di concludere la stagione tennistica alzando al cielo la Coppa Davis lo scorso 24 novembre.

Gli appuntamenti, ma anche gli allenamenti, sono sempre dietro l’angolo e per Sinner c’è davvero poco tempo per riposarsi. Il primo torneo a cui Sinner dovrà partecipare nel 2025 è indubbiamente l’Australian Open, dove farà di tutto per tenersi il titolo conquistato quest’anno. Per Sinner è stato un anno molto particolare, visto che la problematica legata al doping e alla sentenza della WADA ha comportato un repentino cambio di buona parte del suo team.