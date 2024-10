LECCE – Gotti vuole i punti: “Con il Verona importante per tanti motivi. Dobbiamo fare il salto”

Nemmeno due giorni ed è subito vigilia per il Lecce, che domani ospiterà il Verona nel turno infrasettimanale. A presentare la gara in conferenza stampa è stato il tecnico giallorosso Luca Gotti.

IMPORTANZA. «Sappiamo che in questo momento del campionato la partita di domani è importante per tanti motivi, per fare un salto in classifica, per tirarci fuori da questa situazione, caratterizzata da una serie di sconfitte consecutive. La classifica si guarda alla fine ma oggi è una partita importante».

MORALE. «Non lo posso dire bene, devo capire se siamo riusciti a smaltire le fatiche di sabato pomeriggio e lo capirò con la rifinitura di oggi».

ANALISI NAPOLI. «Dopo la partita contro la Fiorentina, la nostra dichiarazione di intenti è stata quella di ritrovarsi come squadra e proporre un Lecce che sia squadra. Napoli ha offerto spunti interessanti e positivi, anche se non sono arrivati punti. La strada su cui continuare a lavorare è quella, perchè ci abbiamo messo coesione e attenzione».

ATTEGGIAMENTO. «Dobbiamo essere bravi, perché contro il Verona sarà diverso e ha delle caratteristiche differenti, in più insito nella squadra di Zanetti, c’è l’energia e quindi ci saranno momento diversi durante la gara. Noi dobbiamo avere una solidità mentale che ci deve accompagnare in tutti i momenti della gara. La partita tra Inter e Juventus, propone un’alternanza di momenti emotivi in cui le squadre che reagiscono. Potrebbe essere una partita simile».

PRESSIONI. «Chi allena delle squadre, che dall’inizio stagione e fino alla fine sono destinate a lottare per la salvezza deve essere solido. Noi abbiamo vissuto un momento difficile, dobbiamo continuare ad avere la capacità e il piacere del lavoro quotidiano e anche di aggiustare. Senza questo spirito non si può vivere esperienze come queste, come quelle di Verona e Lecce. Bisogna accettare le critiche e cercare di trarre qualche spunto interessante. Io devo anche tener lo spogliatoio permeabile al catastrofismo».

SCELTE. «Di sicuro recupero Gallo. Pelmard e Pierotti meritano il mio applauso per atteggiamento e prestazione. Abbiamo giocato sabato pomeriggio, siamo tornati nella notte a Lecce, ieri si sono allenati quelli che hanno giocato, gli altri hanno fatto recupero e terapie. Abbiamo diverse situazioni in bilico, approccio alla gara con molti interrogativi».