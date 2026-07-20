LECCE – Fissate altre due amichevoli. Perez lascia il ritiro, dal Gruppo 2 altri due Primavera

Dopo l’amichevole di ieri vinta per 1-0 contro gli ungheresi dell’Haladas – con gol di Laerke – il Lecce stamani ha svolto solo lavoro di scarico con piscina e terapie. Nel pomeriggio i calciatori di Eusebio Di Francesco godranno di mezza giornata di riposo. La squadra riprenderà domani la preparazione con il solito doppio allenamento.

Intanto sono state rese note altre due amichevoli: la prossima è per mercoledì alle 17.30 contro il Timosoara, squadra rumena di Seconda Divisione; si giocherà a Sochau, sede anche dell’altra amichevole del 25 luglio, a partire dalle ore 18, contro l’NK Istra, formazione croata di primo livello.

Infine, ci saranno dei cambiamenti nella rosa a disposizione di Di Francesco nel ritiro austriaco: declassato al gruppo 2 il cileno Matias Perez, arrivato un anno fa dal Curico Unido e blindato con contratto triennale con opzione per altri due: il classe 2005, però, non ha mai convinto il tecnico giallorosso che, nell’annata appena chiusa, gli ha concesso solamente 32 minuti di gioco effettivi, a Torino contro la Juventus, prima di sostituirlo con Veiga. Una bocciatura vera e propria per uno degli acquisti dello scorso mercato targato Corvino-Trinchera. Nel gruppo 1, invece, si aggregheranno il centrocampista della Primavera, Niko Kovac e il terzino tedesco, suo compagno e connazionale, Marlon Ubani.