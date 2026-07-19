MONDIALI – La Spagna è Campione del Mondo, Argentina ko in finale

La Spagna scrive un’altra pagina leggendaria della sua storia calcistica, laureandosi Campione del Mondo nell’edizione dei Mondiali 2026. Nella finalissima, le Furie Rosse hanno superato l’Argentina al termine di un match intensissimo, strappando lo scettro ai campioni uscenti e salendo sul tetto del pianeta per la seconda volta nella loro storia. Un successo che consacra una generazione di talenti straordinari e interrompe il sogno del back-to-back dell’Albiceleste. Il gol partita è stato segnato da Torres al minuto 106.

La Spagna completa l’accoppiata Europei (2024)-Mondiali (2026) diventando così campione del mondo per la seconda volta: il primo titolo era stato conquistato nel 2010.

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IL TABELLINO

East Rutherford (New Jersey, USA), “Meadowlands Stadium”

domenica 19.07.2026, ore 21

Mondiali 2026 – Finale

SPAGNA-ARGENTINA 1-0 dts

RETI: 106′ Torres

SPAGNA (4-2-3-1): U. Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte (99′ E. Garcia), Cucurella – Rodri (99′ Zubimendi), F. Ruiz (62′ Pedri) – L. Yamal, Olmo (75′ Merino), Baena (75′ N. Williams) – Oyarzabal (62′ Torres). A disp. J. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Munoz, Pino, Pubill, Raya. All. De La Fuente.

ARGENTINA (4-4-2): Martinez E. – Montiel (58′ Molina), Romero (70′ Medina), Martinez Li. (44′ Otamendi), Tagliafico – De Paul (70′ Simeone G.), Fernandez E., Mac Allister, Gonzalez N. (46′ Paredes) – Messi, Alvarez (102′ Senesi). A disp. Musso, Almada, Barco, Lo Celso, Lopez J., Martinez La., Palacios, Paz, Rulli. All. Scaloni.

ARBITRO: Vincic (SLO).

NOTE: Ammoniti Martinez Li., Paredes, Fernandez E., Romero (A), Scaloni (all. A); espulsi al 90+3′ Fernandez E. (A) per doppia ammonizione; al 120+6′ Paredes (A) per comportamento non regolamentare. Rec. 4′ pt, 4′ st, 3′ pts, 5′ sts.