LA CRONACA – Vittoria nella prima amichevole stagionale. Laerke e il Lecce batte l’Haladas

Zampata di uno dei tanti giovani scesi in campo tra i giallorossi decisiva nella prima amichevole precampionato del Lecce 2026/27. Ci pensa Laerke a spingere i giallorossi con il muso davanti agli avversari dell’Haladas, superati 0-1. Una buona sgambata nella fase iniziale del ritiro dei ragazzi di Di Francesco.

Di Francesco sceglie il 4-3-3 per la prima amichevole, arretrando Pierotti in mediana ed affidando a Burnete le chiavi dell’attacco. Nonostante i ritmi non elevatissimi il Lecce prova a fare la partita, liberando al tiro Onyemachi il cui destro è alto non di molto. Risposta due minuti più tardi di Batai, para facile Falcone. Al quarto d’ora nuovo tentativo locale, un diagonale ampiamente alto firmato Simon.

Nella seconda parte di frazione i giallorossi, oggi in completo blu, spingono. Subito prima della mezz’ora palla sul palo lontano di N’Dri che, sugli sviluppi di un calcio da fermo, coglie in pieno il palo lontano. L’azione prosegue e Onyemachi chiama Senko alla respinta di pugni. Nel finale di tempo per due volte Burnete manca le tempistiche ideali per fare centro da buona posizione.

Ripresa e al settimo il Lecce passa in vantaggio grazie ad uno dei neo entrati, il giovane danese Laerke. Fofana allarga sulla destra per N’Dri, spunto e passaggio rasoterra in mezzo per Laerke che deve solo appoggiare in gol. I giallorossi sono padroni del campo e provano a schiacciare gli avversari. Al 20′ ancora N’Dri si accentra e di mancino calcia alto. Al 21′ biancoverdi di nuovo al tiro con Gregor, mancino da quasi quaranta metri e palla in curva osservata da Fruchtl.

Minuto 25 e uno scatenato Danilo Veiga entra in area e, da posizione defilata, lascia partire una sventola che coglie il palo esterno e si spegne sul fondo. Ennesimo spunto di N’Dri al 35esimo, conclusione forte ma imprecisa che si spegne sull’esterno della rete. Passano due minuti e il nigerino si invola fino ad impegnare il portiere ungherese con un diagonale centrale. Al trentanovesimo ci prova Laerke, tentativo ribattuto dalla difesa di casa. Il match si chiude così sullo 0-1.

Il tabellino:

Haladas-Lecce 0-1

Haladás: Senkó © (88′ Bosits), Frák, Tamás (45′ Tasnadi), Gregor (45′ Tarjan), Simon, Szakály (88′ Sagi), Krán, Bukovics (45′ Mihaly), Moharos (56′ Kovari), Batai (45′ Szegedi), Juhász (45′ Orban). Allenatore: Ádám Simon

Lecce: Falcone © (45′ Fruchtl), Gaspar (45′ Tiago Gabriel), N’Dri, Veiga, Jean (45′ Siebert), Burnete, Gallo (45′ Ndaba), Coulibaly (45′ Fofana), Onyemachi, (45′ Laerke), Pierotti (45′ Maleh), Ngom (45′ Gorter). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 53′ Laerke

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